In Marea Britanie scolile se deschid progresiv incepand de la 1 iunie

Premierul Boris Johnson si-a confirmat duminica planul de relaxare treptata ce vizeaza redeschiderea partiala a scolilor incepand cu 1 iunie, dupa mai mult de doua luni de masuri de izolare instituite pentru a limita raspandirea epidemiei noului coronavirus.

Intoarcerea la scoala va fi treptata si se va face pe grupe de varsta pentru scolile primare. Intr-o prima faza vor reveni la scoala elevii cu varste cuprinse intre 4 si 6 ani si 10 – 11 ani in Anglia, a declarat premierul Johnson in timpul unui briefing de presa consacrat masurilor de combatere a noului coronavirus.

Elevii de liceu vor relua cursurile mai tarziu, a adaugat seful executivului britanic, mentionand ca elevii si profesorii vor fi in contact pentru a pregati examenele incepand cu 15 iunie.

Ca in multe tari, conditiile impuse pentru redeschiderea scolilor fac subiectul unor controverse si in Marea Britanie, tara cu aproape 37.000 de morti si cu un bilant de peste 41.000 de cazuri de imbolnaviri.

Mai multe autoritati locale exclud redeschiderea scolilor incepand cu 1 iunie in Anglia, in timp ce scolile raman inchise in Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord, care au competente sa decida la nivel local in acest domeniu.

