Coronavirus. Spania nu a inregistrat niciun deces in ultimele 24 de ore

Ministerul spaniol al Sanatatii a anuntat luni, pentru ultimele 24 de ore, o noua scadere a numarului contaminarilor cu noul coronavirus si zero decese.

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 71 de noi cazuri, depistate prin teste PCR. Fata de intervalul precedent, numarul a scazut cu 25.

Madrid este regiunea in care au fost detectate cele mai multe noi cazuri, 18, urmata de Catalonia, cu 16, Castilla y Leon, cu 11, Comunidad Valenciana, cu 6, Navarra, cu 5, si Aragon, cu 4.

De la inceputul epidemiei, Spania a inregistrat 27.127 de decese si 239.638 de cazuri.

In ultima saptamana, din cauza noii boli au murit 35 de persoane. Trebuie avut in vedere faptul ca, in ultima saptamana, Ministerul Sanatatii a revizuit istoricul deceselor si contaminarilor diagnosticate prin teste PCR. Cea mai importanta a fost facuta lunea trecuta, cand ministerul a scazut istoricul deceselor cu aproximativ 2.000.

In Spania, 70% din teritoriu se gaseste de luni in Faza 2 de relaxare a restrictiilor, in timp ce insulele La Gomera, La Graciosa si Formentera au trecut in Faza 3.

Ministrul Transporturilor, Jose Luis Abalos, a spus ca este posibil ca din 7 iunie sa poata fi reluata mobilitatea intre regiunile aflate in Faza 3, potrivit El Pais.

Regatul Unit este tara europeana cu cele mai multe decese provocate de Covid-19, 38.571, conform datelor Johns Hopkins University.

La nivel mondial, de la depistarea noului coronavirus in Wuhan (China) la finalul anului trecut, au fost inregistrate peste 6,1 milioane de contaminari si mai mult de 372.600 de decese.

ziare.com