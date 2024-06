Biden și Donald Trump se vor confrunta joi în prima lor dezbatere televizată

Președintele SUA, democratul Joe Biden, se va confrunta joi cu contracandidatul său republican în cursa pentru Casa Albă, Donald Trump, în prima dezbatere televizată din această campanie electorală, foarte așteptată, cu mai puțin de jumătate de an înainte de scrutin. Primul își acuză rivalul că este dezechilibrat și un pericol pentru democrație, iar celălalt își acuză adversarul că este senil și corupt. Cei doi politicieni, cei mai în vârstă candidați la președinția SUA, sunt practic la egalitate în sondajele de opinie naționale, cu mai puțin de cinci luni înainte de alegerile din 5 noiembrie. Dezbaterea va fi transmisă din Atlanta de CNN joi la ora 21.00 EDT (01:00 GMT vineri) – transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres.



Democratul Joe Biden, un veteran al vieții politice americane

Experiență politică – Înainte de a deveni președinte al Statelor Unite, Joe Biden, în vârstă de 81 de ani, avea în spate o foarte lungă carieră politică: a fost senator timp de 36 de ani și apoi vicepreședinte al lui Barack Obama timp de opt ani.

Familie și religie – Joe Biden are 81 de ani. S-a născut în Scranton, Pennsylvania, în 1942. Cel mai mare dintr-o familie cu patru copii, el nu a crescut în sărăcie, însă tatăl său, antreprenor, a avut dificultăți financiare. Democratul face adesea referire la originile sale irlandeze și din clasa de mijloc. Catolic devotat – dar susținător al dreptului la avort – el se prezintă, de asemenea, ca un om credincios, foarte atașat de familia sa, care nu ezită să își proclame dragostea pentru fiul său dificil, Hunter. Este căsătorit cu Jill Biden din 1977. Viața sa, așa cum ne amintește adesea, a fost marcată de tragedii. și-a pierdut prima soție și fiica într-un accident rutier în 1972. Apoi pe fiul său Beau, care avea cancer, în 2015.

Avere – Nu este miliardar ca rivalul său republican, dar este totuși bogat. Averea sa este estimată la aproximativ zece milioane de dolari, în mare parte datorită celor două case pe care le deține în Delaware, potrivit revistei Forbes.

Stil – Joe Biden nu este un mare orator și nu stârnește entuziasmul pe care îl provoacă Donald Trump în rândul fanilor săi. Dar este încăpățânat și își cultivă o imagine de american obișnuit și de “tolerant-șef”, punând adesea empatia pe primul loc.Cu toate acestea, pentru o parte a electoratului său (în special arabo-americanii și unii tineri), această poziție a fost pătată de războiul din Gaza. Vârsta sa și mersul din ce în ce mai rigid sunt, de asemenea, larg comentate.

Obstacole juridice – Pentru că a păstrat documente confidențiale după ce a deținut funcția de vicepreședinte, un procuror special a fost numit pentru a-l ancheta pe Joe Biden. Procurorul a recomandat în cele din urmă clasarea cazului, argumentând în special că un juriu ar fi reticent în a condamna un “om în vârstă cu o memorie proastă”. Această remarcă a provocat o revoltă în rândul democraților, spre deliciul republicanilor.

Republicanul Donald Trump, fost președinte, împovărat de procese, dar cu susținători pasionați

Experiență politică – Donald Trump nu se confruntase niciodată cu votul popular înainte de a câștiga surprinzător alegerile prezidențiale din 2016 împotriva lui Hillary Clinton. Cu toate acestea, el a evocat în mai multe rânduri ideea de a candida la Casa Albă, care a fost considerată de mulți ca fiind doar un truc publicitar.

Familie și religie – Trump are 78 de ani. S-a născut în 1946 într-o familie bogată din New York. Toată viața sa s-a scăldat în bogăție. Contrar legendei pe care și-a construit-o, Trump nu este nicidecum un self-made man. Tatăl său a construit un imperiu în New York prin construcția de clădiri. Donald Trump a preluat afacerea în anii 1970 cu un impuls financiar solid și și-a făcut un nume în casele americane datorită emisiunii de reality show “The Apprentice”. Tată a cinci copii născuți de trei femei, el nu este, în teorie, candidatul prototip pe care creștinii conservatori l-ar aprecia. Dar, prin elogiile sale constante la adresa familiei și a valorilor religioase, cel care vindea Biblii înainte de Paște rămâne alegerea multor evanghelici, cărora le-a oferit o victorie răsunătoare în privința avortului prin remanierea Curții Supreme.

Avere – Averea sa a făcut obiectul multor speculații de-a lungul anilor, iar un judecător a susținut că fostul președinte și doi dintre fiii săi au umflat activele Trump Organization. Dar Donald Trump rămâne foarte bogat: potrivit revistei Forbes, el are o avere de nu mai puțin de câteva miliarde de dolari, datorită proprietăților imobiliare și a Trump Media and Technology Group (societatea mamă a rețelei sale sociale Truth).

Stil – Înverșunat și coleric, imaginea triumfătoare a unui populism desăvârșit, Donald Trump a uimit lumea când a fost ales în 2016. În timp ce susținătorii îl laudă, adversarii văd în el un pericol pentru democrația americană și pentru alianțele tradiționale ale Statelor Unite în străinătate. Septuagenarul are o înclinație pentru insulte și batjocură ușoară, adoptând o retorică din ce în ce mai belicoasă în perioada premergătoare alegerilor, în special față de adversarii săi (“fasciști”) și migranții acuzați că “otrăvesc sângele țării noastre”. În ciuda tuturor dovezilor, el susține în continuare că a câștigat alegerile din 2020.

Obstacole juridice – Donald Trump este în centrul mai multor procese. Recent, el a fost găsit vinovat de falsificarea conturilor pentru plățile efectuate la sfârșitul anului 2016 către o fostă actriță porno pentru a păstra tăcerea cu privire la o relație sexuală pe care aceasta susține că a avut-o cu el în 2006. Acesta este primul verdict penal împotriva unui fost președinte din istoria SUA. De asemenea, urmărit penal pentru încercări ilegale de a anula rezultatele alegerilor din 2020 și pentru manipularea neglijentă a unor documente confidențiale. (Agerpres)