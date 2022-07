SYMMETRICA – avans cu 20% al business-ului în primul semestru, în ciuda contextului de piață incert

Symmetrica, liderul pieței locale de pavele și borduri vibropresate și cel mai mare producător autohton cu opt fabrici proprii, a raportat în primul semestru al acestui an un avans cu 20% al business-ului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în ciuda contextului economic și geopolitic impredictibil. Doar în primele luni din acest an, Symmetrica a investit 11,5 milioane de euro în inaugurarea fabricii din Solca și în retehnologizarea celei din Verești . De asemenea, în această vară, compania va pune în funcțiune cea de-a noua unitate de producție din portofoliu, la Ovidiu, Constanța.

“Începutul acestui an a fost unul îngrijorător și mai ales impredictibil, pe fondul creșterilor semnificative de prețuri ale materiilor prime și energiei raportate încă din 2021. În cazul materiilor prime, în primele șase luni din acest an ne-am confruntat cu majorări de până la 30% pentru agregatele minerale și cca. 30% pentru ciment. De asemenea, în ceea ce privește tarifele la electricitate, acestea s-au majorat cu cca. 250% vs. primele șase luni din 2021. Acest context ne-a ridicat provocări, însă gama largă de produse, investițiile parmenente în retehnologizare și în extindere au avut un impact pozitiv în business. În plus, am fost nevoiți să ne repliem și să aliniem prețurile produselor noastre aplicând o majorare care să acopere cel puțin parțial creșterile tarifelor pentru utilități și materii prime”, a declarat Sebastian Bobu, director executiv al Symmetrica.

Potrivit afirmațiilor sale, contextual geopolitic generat de conflictul din Ucraina a adus cu sine efecte la nivel macro acutizate de inflația în creștere, efecte care se vor răsfrânge automat în multe sectoare și industrii, printre care și cel al construcțiilor – vulnerabile la evoluția prețului energiei și a necesarului de materii prime.

“Anul 2022 va rămâne sub efectul reacțiilor în lanț provocate de creșterile prețurilor energiei și materiilor prime, pe de o parte, și de inflație și contextul politic din regiune. Cu toate acestea estimăm că business-ul Symmetrica va raporta, în acest an, un avans cu 20% al cifrei de afaceri”, a mai spus Sebastian Bobu.

Astfel, compania își va continuă trendul de creștere după ce, anul trecut, a atins o valoare a cifrei de afaceri de 182 milioane de lei (37 milioane de euro), în creștere cu 11% comparativ cu 2020 când s-a situat la 162 milioane de lei (33,5 milioane de euro).

Unul dintre principalele atuuri ale companiei pe piața locală de profil este reprezentat de prezența geografică extinsă, cu opt fabrici distribuite geografic în toate regiunile țării. De asemenea, Symmetrica investește constant nu doar în extinderea cu noi unități de fabricație, ci și în retehnologizarea celor existente pentru a crește gradul de productivitate și calitate.

„În total, până la finalul acestui an, estimăm că vom aloca un buget important de investiții și vom crește capacitatea de producție cu cca. 30%, de la 5 milioane de metri în 2021, la 6,5 milioane de metri”, a subliniat Sebastian Bobu.

În ceea ce privește piața de profil, reprezentantul companiei estimează că, din punct de vedere al volumelor, aceasta va stagna, plasându-se la nivelul anului trecut.

Symmetrica este o companie 100% românească, producătoare de pavele, borduri și rigole vibropresate pietonale și carosabile, într-o gamă variată de forme și culori.

Prima fabrică Symmetrica a fost inaugurată în 1999 la Verești, județul Suceava, urmată apoi de unitățile de producție de la Podu Iloaiei, județul Iași (2010), și Bolintin Vale, în apropiere de București (2011), Prejmer – Brașov (2012), Cociu – Bistrița-Năsăud (2012), Mărășești – Vrancea (2018), Zimandu Nou – Arad (2021), Solca – Suceava (2022).

Principalele proiecte pentru care Symmetrica a livrat pavele și borduri se numără Arena Națională, magazine Kaufland, Carrefour, Lidl, Penny Market, autostrada Târgu Mureș-Oradea, stadionul Steaua, cartiere rezidențiale, ș.a. De asemenea, produsele companiei au fost folosite pentru reabilitarea de străzi, trotuare și parcuri ecologice în București, Iași, Bacău, Brașov, Târgu Mureș etc.