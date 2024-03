Retailul, principalul motor al economiei, dă semne de avarie

Comerțul cu amănuntul dă primele semne de criză, pe fondul efectelor inflației și al creșterii taxelor, iar fără măsuri de susținere a consumului, România riscă să își piardă cel mai important motor al creșterii economice, arată o analiză Frames.

“Comerțul cu amănuntul dă primele semne de criză, pe fondul efectelor inflației și al creșterii taxelor. Scăderea puterii de cumpărare și accentuarea problemelor pe lanțurile de aprovizionare, ca urmare a măsurilor de plafonare la energie, gaze și alimente de bază, riscă să ducă România spre un al doilea trimestru consecutiv de scădere economică, adică spre recesiune tehnică. Fără măsuri de susținere a consumului, România riscă să își piardă cel mai important motor al creșterii economice”, arată sursa citată.

Cea mai mare inflație din UE a fost consemnată pentru a doua lună consecutiv în România și a diluat puternic veniturile oamenilor, iar efectele se văd în scăderea semnificativă a vânzărilor din comerț, cel mai important motor al economiei, susține compania de consultanță.

Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică, citate în comunicat, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), serie brută, a scăzut, pe ansamblu, cu 17,2% în luna ianuarie 2024, comparativ cu luna precedentă. Comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun s-a redus cu 22,2%, vânzările de carburanți au fost mai mici cu 14% iar comerțul cu produse nealimentare s-a diminuat cu 13,9%.

“Este cea mai puternică corecție din comerț din ultimii ani, anticipată de temperarea semnificativă a vânzărilor din lunile anterioare. În luna decembrie, considerată vârful de vânzări de peste an (Crăciun, Revelion etc.), comerțul cu amănuntul a scăzut, în serie ajustată, față de luna noiembrie 2023, cu 0,2%. Datele din ianuarie vin să confirme tendința îngrijorătoare”, subliniază analiza.

Compania de consultanță atrage atenția că scăderea semnificativă a retailului este cu atât mai alarmantă cu cât vine în contextul creșterilor de taxe intrate în vigoare la 1 ianuarie 2024.

“Majorarea TVA la produsele alimentare sănătoase, creșterea taxelor pentru produsele cu zahăr, băuturi și tutun, alături de creșterea taxelor pe afaceri și prelungirea plafonării adaosului comercial au avut un efect de bumerang. În loc să ducă la creșterea încasărilor, au contribuit la scăderea vânzărilor, fapt care demonstrează, dacă mai era nevoie, că atunci când crești taxele în perioadă de criză, încasările scad vertiginos, un element de manual de economie”, a explicat Adrian Negrescu, managerul Frames.

Potrivit consultanților, comerțul cu amănuntul și distribuția reprezintă, în esență, cel mai important contributor la formarea PIB, 21% în 2022, iar veniturile din acest sector reprezintă circa 40% din totalul veniturilor din economie.

Sectorul de retail și distribuție din România avea peste 800.000 de angajați în 2022.

Inflația în România, la un nivel dublu față de țările din Vest

Datele privind evoluția inflației, anunțate de Institutul de Statistică, vin să confirme că plafonările decise de Guvern la energie, gaze și alimente de bază nu funcționează, dovadă că avem, pentru a doua lună la rând, cele mai ample creșteri de prețuri din UE, fapt confirmat de datele Eurostat, menționează Frames.

“Inflația din România este la un nivel dublu față de țările din Vest. În Polonia, o țară cu care ne place să ne comparăm, inflația este de numai 4%, față de 7% la noi. Ce au făcut ei și n-am făcut noi de au o inflație mai mică? În primul rând au redus la zero TVA la produsele alimentare și nu au impus acele praguri de prețuri uriașe la energie și gaze. La noi, toate măsurile luate în ultima vreme n-au făcut altceva decât să pună gaz pe focul inflației – România are, de exemplu, cel mai mare preț la energie din UE pentru companii”, afirmă analiștii.

Datele statistice indică faptul că mediul privat a încercat să își reducă la minim costurile, pentru a ține în frâu creșterile de prețuri.

Potrivit analizei Frames, marja brută (adaos) a primilor 10 jucători din retailul autohton a scăzut semnificativ în ultimii ani, de la 18% în urmă cu 10 ani la 11% în 2022, ultimul an pentru care există datele financiare finale la Ministerul Finanțelor.

Conform statisticilor, la o cifră de afaceri de 83 de miliarde de lei în 2022, primii 10 retaileri din România au înregistrat un profit net de 2,5 miliarde de lei. 74 de miliarde de lei au fost cheltuieli cu mărfurile, iar 5,87 miliarde lei au reprezentat salariile celor aproape 80.000 de angajați (primii 10 retaileri).

Consultanții consideră, în context, că dinamica îngrijorătoare a retailului românesc are legătură în primul rând cu scăderea accelerată a veniturilor populației, afectate semnificativ de inflație.Chiar dacă, față de media europeană, salariul minim în România a crescut în ultimii 5 ani de două ori mai accelerat (65% în Romania, vs 35% în UE), el reprezintă acum doar 54% din salariul minim din UE (vs 45% în urmă cu 5 ani). În România, salariul minim este de aproximativ 663 euro brut față de media UE de 1218 euro, explică aceștia.

Frames citează din nou datele de la Institutul Național de Statistică care confirmă o accentuare a tendinței negative să scădere a puterii de cumpărare. În luna ianuarie 2024, câștigul salarial mediu brut a fost 7976 lei, cu 325 lei (-3,9%) mai mic decât în luna decembrie 2023. La net, salariul mediu a scăzut cu 220 lei (-4,3%), la 4859 lei.

“Deci, problema vine din dimensiunea salariilor, nu din prețul produselor sau adaosul practicat. Dovadă că, potrivit datelor Eurostat, prețul mediul al produselor de consum din România reprezintă 59% din media UE”, arată analiza Frames. (Agerpres)