Programul „Rabla pentru sobe” ar putea începe în această primăvară. Românii pot primi 10.000 de lei pentru înlocuirea celor vechi

Programul “Rabla pentru sobe” este în linie dreaptă și sperăm să-l deschidem în această primăvară, a declarat joi, la finalul ședinței de Guvern, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, conform Agerpres.

“Am avut ieri (marți, 27 februarie 2024, n.r.) o întâlnire cu colegii de la Administrația Fondului pentru Mediu și în cadrul acestei întâlniri am validat toate observațiile primite ca urmare a dezbaterii publice pe care am făcut-o tot la sediul Ministerului Mediului. Acele observații s-au referit cu precădere la normele de siguranță la incendiu, mai ales în legătură cu aceste echipamente. Noi am decis să extindem lista echipamentelor considerate eligibile, lista cheltuielilor considerate eligibile și cu acele costuri legate de instalarea unui coș de fum care să pună în siguranță soba respectivă. Programul este în linie dreaptă. Probabil că în decurs de câteva zile se va reuși centralizarea tuturor celor discutate deja, urmând ca tot în această primăvară să putem să demarăm acest program. Aș reaminti doar faptul că vom dezvolta și aplicația informatică pe care AFM-ul o are deja ca urmare a acestui nou program pe care nu l-am finanțat până acum, dar în orice caz, nu pierdem timpul. Suntem în grafic cu tot ceea ce ne-am propus și important este ca în sezonul rece al anului acesta, beneficiarii, cei care vor obține această finanțare, să se poată bucura de aceste echipamente. Asta înseamnă că, până la iarnă, va trebui să deschidem apelul, să permitem oamenilor să se înscrie, să permitem firmelor să instaleze acele sobe și, bineînțeles, să le decontăm”, a spus Fechet.

Ministrul Mediului a anunțat, la jumătatea lunii ianuarie miercuri, lansarea în consultare publică a Ghidului de finanțare pentru Programul-pilot “Rabla pentru sobe”.

Programul privind acordarea de sprijin în vederea achiziționării de aparate pentru încălzirea locuințelor va avea un buget de 500 milioane lei și se adresează solicitanților din comunele situate în 27 de județe, conform Legii muntelui nr. 197/2018.

Prin acest program, se acordă unui solicitant finanțare în procent de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 10.000 lei, inclusiv TVA, pentru fiecare aparat de încălzire care deservește o gospodărie.

Aparatele pentru încălzirea locuințelor vor putea folosi drept combustibil lemnul pentru foc, peleți sau bricheți, fiind acceptate inclusiv termosobele, șemineele, termoșemineele care respectă standardele din Directiva EcoDesign: putere nominală de 8kw – 35kw, randament de minimum 80%, emisii de particule (PM) sub 40mg/m3, emisii de gaze volatile sub 120 mg/mc, emisii de monoxid de carbon sub 1.500 mg/mc, emisii de oxizi de azot sub 300 mg/mc.

Primăriile se pot înscrie în program prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). După publicarea listei cu primăriile acceptate în program, oricine dorește să-și înlocuiască soba veche sau să cumpere o sobă modernă se poate înscrie direct în platforma informatică pusă la dispoziție de AFM, în limita bugetului alocat fiecărei primării în parte. Apoi, fiecare dintre cei care s-au înscris vor primi un voucher cu care vor putea cumpăra noua sobă.

În cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant poate transmite o singură cerere de înscriere, prin intermediul aplicației informatice dedicate Programului, pusă la dispoziția Unităților Administrativ-Teritoriale pe pagina de internet a AFM.