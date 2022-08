Profit.ro: Prețurile la energie au explodat în toată Europa. Românii plătesc mai mult decât germanii, italienii, letonii, danezii. Prețuri mai mult decât triple față de Spania și Turcia

Prețurile energiei cu livrare la ziua următoare au explodat la niveluri de 6-7 ori mai mari decât nivelul la care era standardul pentru o electricitate scumpă înainte de anul 2020, relatează Profit.ro.

În Europa, numai Marea Britanie plătește mai mult decât România. Continentul traversează o perioadă critică, cu prețuri la energia electrică ce, dacă vor persista, riscă să arunce țările membre UE în vria unei crize financiare.

Foarte multe economii europene s-au alimentat la prețuri de peste 600 de euro/MWh. România este raportată în sistem cu un preț de 616,38 euro/MWh, nivel foarte apropiat de cel al Greciei, Austriei, Slovaciei, Bulgariei și Franței, relevă date analizate de Profit.ro.

O hartă a prețurilor la electricitate în Europa este prezentată de Javier Blas, editorialist pentru energie și mărfuri la Bloomberg, pe contul său de Twitter, unde amintește că, înainte de anul 2020, orice trecea de 75-100 euro/MWh era considerată o energie scumpă.

MAP OF THE DAY: Day-ahead electricity prices in Europe are eye-watering, with lots of countries setting record highs for today. Notable to see the Nordics close to €400 per MWh, and Germany at €600. Before 2020, anything above €75-100 was considered expensive| #EnergyCrisis pic.twitter.com/RyTrbJ4Mxl

— Javier Blas (@JavierBlas) August 23, 2022