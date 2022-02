Nouă din zece companii din domeniu susțin că există o criză artificială a lemnului

Nouă din zece companii (89,4%) din domeniul pădurilor și industriei lemnului consideră că în România există o criză artificială a lemnului în acest moment iar 95,8% cred că direcția politicilor publice pentru sector este greșită, reiese din rezultatele unui sondaj realizat de Asociația Industriei Lemnului (AIL) – Prolemn.

Conform cercetării, susținută de Asociația Producătorilor de Mobilă din România și distribuită de Fordaq – Comunitatea Forestierilor, trei sferturi dintre respondenți au achiziționat sau exploatat mai puțin lemn decât anul trecut cu mai mult de 10%, iar dintre aceștia, jumătate au achiziționat sau exploatat mai puțin cu minimum 30%.

Pe întregul lanț valoric, doar 20% dintre cei chestionați au precizat că au stocuri normale de materie primă, în timp ce peste jumătate (55%) au arătat că nivelul redus al stocurilor creează incertitudini cu privire la capacitatea de onorare a contractelor.

La nivel general, aproape 90% dintre respondenți (89,4%) sunt de părere că este vorba despre o criză artificială a lemnului în România, în această perioadă, iar 95,8% apreciază că direcția politicilor publice pentru sector este greșită.

În același timp, aproximativ 61% dintre respondenți au previzionat că vor suferi în viitorul apropiat o reducere semnificativă a producției, din cauza stocurilor reduse și a dificultăților de aprovizionare cu resursă, iar 19% estimează o reducere drastică a activității, cu cel puțin 50%.

Totodată, peste 80% din totalul celor intervievați au arătat că vor apela la reducerea personalului pentru a compensa lipsa materiei prime, în timp ce un sfert (25%) previzionează închiderea de capacități de producție (secții, puncte de lucru etc.).

Potrivit AIL – Prolemn, companiile din sectorul pădure – lemn au, în prezent, aproximativ 150.000 de angajați și o cifră cumulată de afaceri ce depășește 7,1 miliarde de euro. În plus, contribuția sectorului la formarea PIB este de aproximativ 3,5%, iar prin exporturile de produse cu valoare adăugată extrem de ridicată contribuie cu 3,5 miliarde de euro, net, la balanța comercială a României.

De asemenea, cercetarea a chestionat percepția asupra situației din piață, confruntată cu prețuri foarte mari la materialul lemnos, pe întregul lanț. “Prețul mediu al lemnului la licitațiile organizate de RNP – Romsilva pentru produse principale – producția anului 2022 a crescut de peste 2,5 ori. Aceste creșteri se transmit deja pe lanțul valoric până la consumatorul final: prețuri dublate la cheresteaua de rășinoase, creșteri de 60 – 70% la peleți, prețuri dublate la OSB, 40 – 50% la PAL, 30 – 60% la mobilă”, menționează realizatorii sondajului.

“În industria lemnului asistăm la o criză artificială de resursă de lemn, indusă de politicile publice pentru sectorul forestier greșit direcționate, o criză care a început în primăvara anului trecut prin implementarea SUMAL 2.0, s-a amplificat în toamnă sub efectul deciziei de revizuire retroactivă a avizelor de mediu pentru amenajamentele silvice reglementată prin OM 1947/2021 și a devenit dramatică în condițiile unei oferte de masă lemnoasă oferită la licitațiile principale de către RNP – Romsilva redusă cu 40% față de anii anteriori. Industria lemnului nu poate face față unei creșteri artificiale a prețurilor de 2,5 ori pentru resursa de lemn și, mai ales, lipsei de resursă. Capacitățile de producție se redimensionează la resursa fizic existentă. Am asistat și asistăm la închideri de capacități de producție mari, dar decidenții nu au perceput anvergura crizei (…) În final, costurile crizei artificiale de resursă de lemn vor fi plătite de toți consumatorii de produse din lemn – iar aici se regăsește, într-un fel sau altul, toată populația României, de la consumatorii de lemn de foc, cherestea, ambalaje, materiale de construcții, până la mobilă. Dar sunt și costuri sociale ridicate – a se vedea disponibilizările de personal și chiar costuri de mediu care sunt ignorate. Dacă folosim mai puțin lemn, vom folosi mai mult plastic, beton și ciment și vom arde mai mult cărbune, cu efectele binecunoscute”, susține Cătălin Tobescu, președinte AIL – Prolemn.

Sondajul Prolemn a fost realizat în baza unui chestionar la care au răspuns 189 de reprezentanți ai unor companii de pe întregul lanț valoric al lemnului. Aproximativ jumătate dintre răspunsuri au provenit dinspre industria de prelucrare a lemnului – alte activități decât producția de mobilă, 19,6% din sectorul de exploatare a lemnului, 15% din industria mobilei, respectiv 9% din silvicultură. (Agerpres)