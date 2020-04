Ministrul Finantelor: Deficitul estimat este de 6,7% din PIB. Ministerul Sanatatii si cel al Muncii primesc bani in plus la rectificare

Economia Romaniei va avea o contractie de -1,9% din PIB in acest an, iar deficitul este estimat la 6,7% din PIB, a anuntat miercuri ministrul de Finante, Florin Citu.

“Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza ca economia va avea o contractie de minus 1,9% si un deflator PIB de 4,9%. Asta inseamna o crestere generalizata a preturilor in economie si un PIB nominal de 1,08 miliarde de lei fata de 1,12 miliarde de lei cat am avut in vedere la bugetul initial.

In aceste conditii, deficitul bugetului general consolidat creste de la 40,5 miliarde de lei la 72,5 miliarde de lei, ceea ce inseamna un deficit estimat pentru acest an de 6,7% din PIB. Din economia interna estimam ca vom incasa mai putin cu 23,2 miliarde lei, dar dupa discutiile cu CE estimam ca vom primi 3,8 miliarde lei”, a spus Citu.

In ceea ce priveste rectificarea bugetara ce va fi discutata in sedinta de Guvern de azi, Citu a afirmat ca ministerele Muncii si Sanatatii vor primi bani in plus.

“8 miliarde de lei vor merge la Ministerul Muncii, 3,8 miliarde de lei la Ministerul Sanatatii”, a precizat ministrul de Finante.

Florin Citu a subliniat ca guvernul pregateste si un alt pachet de masuri, pentru repornirea economiei si a precizat ca nu vor exista cresteri de taxe anul acesta.

ziare.com