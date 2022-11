Ministrul Cadariu: Numărul turiștilor străini care au vizitat România a crescut cu 90% în primele nouă luni ale anului

Numărul turiștilor străini care au vizitat România a crescut cu 90% în primele nouă luni ale anului, în timp ce numărul turiștilor români a fost în creștere cu 9%, a afirmat, joi, ministrul de resort, Daniel Cadariu, în deschiderea Târgului de Turism al României.



“Pentru primele nouă luni, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, indicatorul principal care reflectă activitatea turistică din România – și mă refer la numărul de turiști – arată foarte bine. Prin comparație cu valoarea indicatorului din 2021, avem o creștere de 16% a numărului de turiști. Aproximativ 9% pentru turiștii români și o creștere de aproximativ 90% a numărului de turiști străini. Zic eu că este o confirmare a efortului susținut comun dintre autorități, operatori și minister în a susține activitatea turistică din România”, a precizat ministrul.

Cadariu a vorbit și despre programele de susținere a operatorilor din acest sector.

“În ceea ce privește programul Horeca 2, s-a adoptat ordonanța de urgență, noi ne-am făcut datoria și solicitarea industriei de 750 de milioane de euro am transmis-o către Ministerul de Finanțe, însă, zilele trecute, ne-am preocupat împreună cu reprezentanții Ministerului Fondurilor europene și am găsit posibilitatea ca o sumă de 300 de milioane de euro să provină din bani europeni, din acel buffer de 10% din Fondul de Coeziune ce poate fi folosit pentru cadrul temporar Ucraina”, a arătat oficialul guvernamental.

Alte programe sunt aproape de lansare, a adăugat el.

“Suntem în proces final de a pune în aplicare alte două programe de susținere a turismului. Avem pregătit memorandumul și îl vom înainta în ședința de Guvern în săptămânile următoare cu privire la acel program de stimulare a incomingului, cu acel bonus de 40 de euro pentru agențiile care aduc turiști străini în România pentru minimum patru nopți și avem pregătit și acel program de susținere a operatorilor privați din stațiunile balneare cu granturi de până la 200.000 de euro, reprezentând maximum 50% din valoarea investiției”, a mai spus Cadariu.

Ministrul a fost prezent, joi, la deschiderea ediției de toamnă a Târgului de Turism al României, care are loc în perioada 10-13 noiembrie 2022.

Evenimentul are loc în pavilionul B1 al Centrului Expozițional Romexpo și înregistrează un grad de internaționalizare de 27%, la târg fiind prezenți reprezentanți din nouă țări: Bulgaria, Canada, Egipt, Israel, Japonia, Maldive, Palestina, România și Turcia.