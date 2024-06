Înmatriculările de mașini noi din România au crescut cu 14,7% în ultimul an

Înmatriculările de autoturisme noi in Romania au crescut în mai 2024 cu 14,7% față de perioada similară a anului trecut, până la 15.643 unități, în timp ce la nivelul Uniunii Europene numărul înmatriculărilor de mașini noi a scăzut cu 3% până la 911.697 unități, anunță Ziarul Financiar.

După primele cinci luni din 2024, România se situeaza pe pozitia 14 in UE, cu un volum de 62.147 autoturisme noi inmatriculate, inregistrand o crestere de 2,8% comparativ cu perioada ianuarie-mai 2023. Dintre acestea, 4.882 autoturisme noi inmatriculate au propulsie full electrica si 21.512 unitati au propulsie hibrida.

La nivelul Uniunii Europene, în perioada ianuarie-mai 2024 au fost înmatriculate 4.594.493 de autoturisme noi , în creștere cu 4,6% fata de perioada similara din 2023, din care 556.276 unitati au fost full electrice, si 1.665.354 unitati cu propulsie hibrida.

În ceea ce priveste constructorii de automobile, cele mai multe autoturisme noi inmatriculate in total Europa sunt reprezentate de grupul VW, cu 1.189.053 unitati, în crestere cu 3,7%, urmate de grupul STELANTIS, cu 834.973 unitati, in crestere cu 0,5% si de Grupul Renault cu 485.623 unitati, in crestere cu 0,9% (din care DACIA: 228.100 unitati, în crestere cu 2,5% fata de ian-mai 2023). Autoturismele marca Ford au reprezentat in ian-mai un numar de 136.531 unitati noi inmatriculate,in scadere cu 15,9% fata de ian-mai 2023. (Mediafax)