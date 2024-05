Isărescu: Corecția fiscală e absolut necesară, e principala problemă a României

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu susține necesitatea corecției fiscale, care este principala problemă a României, subliniind faptul că ajustarea nu se poate face numai pe partea de cheltuieli, ci trebuie suplimentate și veniturile bugetare.

„Corecția fiscală este absolut necesară. Riscăm foarte mult dacă nu reușim cu măsurile fiscale. Riscăm în primul rând, cum ați văzut, să ne taxeze piețele, inflația este în scădere, avem creștere economică, dar avem prima de risc cea mai mare și nu coboară. Lumea poate să spună: au ceva capitaliștii, sunt răi, este o conspirație mondială, ei se uită nu doar la deficit, ci și la discuțiile care au loc în țară și la dificultatea de a lua măsurile necesare. Împrumuturile pentru finanțarea deficitului rămâan scumpe, chiar dacă noi facem eforturi, ați văzut, am lăsat lichiditate în piață, nu este chiar tipic pentru o bancă centrală. Nu finanțăm direct. Nu avem voie să finanțăm direct deficitul bugetar, ne citește în fiecare lună Banca Centrală Europeană (BCE) dacă am face o asemenea <nerozie>, dar am lăsat lichiditate pentru ca și economia reală și guvernul să se poata finanța în piață. Dar nici pe asta (lichiditatea interbancară-n.red.) nu poți să o lași la infinit. Trebuie să fii foarte atent cu ea”, a declarat Isărescu la conferința de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflației, citat de Ziarul Financiar.

Guvernatorul BNR a arătat astfel că principala prioritate a României este corecția fiscală, susținând însă nu se poate face în an electoral, ci ulterior.

„Ne dăm seama că nu se poate face într-un an electoral, acum trebuie să mai tragem de timp, dar este absolut nevoie să se facă în perioada imediat următoare. și datoria mea, am mai spus și mai spun încă o dată, să nu cădem în iluzia că se poate face doar pe cheltuieli (ajustarea fiscală – n.red), nu ai de unde să tai, avem sectoarele de bază pe care trebuie să le facă statul – sănătatea, educația, apărarea, securitatea internă samd, care sunt subfinanțate. Ce să tai când ai doar 26% din PIB (venituri-n.red.). Să trăiești cu iluzia că noi suntem o țară cu totul deosebită și că toți ceilalți, inclusiv Bulgaria, care trăiesc cam cu 33%-35% din PIB sau mai mult venituri bugetare și noi suntem, hai să spun un cuvânt urât, <mai breji> și ne putem descurca cu 26-27% din PIB cred că este o iluzie”.

Deficitul bugetar a depășit 2% din PIB în primele două luni din an, în condițiile în care cheltuielile au scăpat de sub control.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 4,9%, de la 4,7% anterior, prognoza de inflație pentru finalul acestui an, și anticipează că aceasta va ajunge la 3,5% la sfârșitul lui 2025. Instituția rămâne prudentă și așteaptă momentul optim pentru a reduce dobânda de politică monetară. Deocamdată, aceasta este menținută la 7% din cauza incertitudinilor legate de anul electoral și contextul internațional. Prioritatea în acest moment este ca inflația să coboare, fără a crea recesiune, a explicat guvernatorul Mugur Isărescu.