Comisiile din Senat, dominate de PSD, au eliminat garanția Statului din Ordonanța privind amânarea ratelor

​​În bătălia pentru a-și promova propriile proiecte de legi populiste, PSD le boicotează pe cele ale PNL, ultima acțiune fiind scoaterea garanției Statului din proiectul de lege care aprobă Ordonanța privind amânarea plății ratelor la credite (O.G. 37/2020). Potrivit unui document obținut de HotNews.ro, articolul care garanta practic că cei care își suspendă ratele nu vor rămâne fără locuință, a fost abrogat în Comisiile economică și cea de buget-finanțe.

Dacă legea va trece și de Camera Deputaților în această formă vom avea de-a face cu o situație cel puțin curioasă: să avem o Ordonanță care deja își produce efectele și o lege care amputează Ordonanța într-unul din punctele sale esențiale. Care sunt scenariile de lucru și la ce se pot aștepta cei cu rate la bănci? O analiza HotNews:

Oficialii Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, instituția prin care Statul ar fi urmat să garanteze că debitorii nu-și vor pierde casele luate pe credit s-au arătat devastați de decizia Comisiilor senatoriale. ”Cum să elimini singura certitudine a unui om că nu-și va pierde locuința dacă își suspendă rata timp de 9 luni? Până acum avem 27 de bănci care ne-au notificat faptul că vor intra în acest program. Asistăm la un paralelism legislativ. Această Ordonanță este singurul program care are avizul Băncii Naționale. Și, odată ce am dat drumul acestui program- repet, care are avizul BNR- oamenii pot cere amânarea plății ratelor”, spune pentru HotNews.ro un membru al boardului FNGCIMM.

Bancherii sunt și ei confuzi pentru că nu știu la ce să se aștepte. ”Dintr-o inițiativă pe care am discutat-o cu toți cei interesați și am căzut de acord, acum vedem cum lucrurile se schimbă radical. Inițial au spus că Statul va garanta, dar ceea ce vedem acum este intenția de a lăsa creditorii în off-side. Zilele acestea am primit și solicitarea FNGCIMM de a veni și semna contractele cu ei. E mai degrabă un “concurs de frumusete” electoral, in care PSD va veni si va propune pomeni pentru tot poporul. Iar clientul care vrea să-și suspende ratele, ce să facă acum: să depună cererea sau să aștepte o viitoare decizie a Curții Constituționale (dacă va fi sesizată)? Și dacă decizia CCR se lasă așteptată iar timpul în care poți depune cererea expiră?”, se întreabă retoric un bancher.

Deocamdată clienții pot merge pe mâna soluțiilor individuale pe care fiecare bancă le are în oferta pentru asemenea situații, până când lucrurile vor fi tranșate. Este însă de neînțeles de ce PSD forțează (ca și în alte situații, vezi OUG 114/2018, suspendarea plății ratelor la utilități sau alte inițiative marca Vâlcov) măsuri care nu doar că nu ajută clienții (așa cum se laudă în aproape fiecare ieșire publică) ci pun mai degrabă bețe în roate economiei care și așa începe să scârțâie.

HotNews