10.000 de restaurante din Romania nu se vor mai deschide niciodată

Peste 10.000 de restaurante, adică 30% din totalul celor 35.000- 40.000 de unităţi, nu se vor mai redeschide niciodată, susține Dragoş Petrescu, preşedintele patronatului industriei HoReCa şi proprietarul lanţului de restaurante City Grill.

Afacerile restraurantelor, un business de 15-17 miliarde de lei pe an, s-au redus la jumătate în ultimele luni. Patronii de restaurante, hoteluri şi pensiuni spun că fac eforturi să îşi ţină cei 400.000 de angajaţi pe ştatele de plată, chiar dacă au primit ajutor de la Guvern.







„Şi noi aproximam că aproximativ 30% din operatori nu vor mai deschide niciodată, din păcate, această previziune se dovedeşte optimistă pentru că nu putem rezista. Nu am anticipat că vom intra la sfârşit de iulie- august fără restaurantele deschise într-o anumită măsură. Suntem singura ţara din Europa, dar sigura, care are încă restaurantele la interior sub restricţii”, a spus Dragoş Petrescu. (Mediafax)