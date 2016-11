Zodiacul defectelor. Sase zodii care îţi pot transforma viaţa într-un coşmar

Nicio zodie nu e perfectă, deci trebuie să te obişnuieşti cu defectele zodiei tale sau a celor din jurul tău. Află defectele generale ale zodiilor.

Taur

Deşi pare impresionant, Taurul este un tip banal, lipsit de strălucire. Este, ceea ce se cheamă, un om terestru, lipsit de idea zborului spre înalt. Oamenilor-Taur nu le convin lucrurile complicate şi se complac în conservatorism. Aproape că duşmănesc schimbare, revoluţia. Comozi “în sosul lor propriu”, nu vor să fie deranjaţi. Taurul mai are un defect: nu ştie să îşi selecţioneze prietenii. Totodată, Taurul este acuzat de faptul că nu are curajul opiniei şi că îi stă în obicei bârfa.

Gemeni

Oamenii născuţi sub acest semn zodiacal sunt că şi vremea: acum ninge, acum plouă, acum e soare, acum e înnorat. Năvalnici, nativii din Gemeni vor ocupă, fără să-şi dea seama, mai mult loc sub soare decât ceilalţi, fapt care îi va face să nu fie foarte agreaţi, mai ales în colectivul în care muncesc. Uşor de convins, Gemenii vor crea probleme asociaţilor lor şi, pe deasupra, mai sunt şi gură spartă. În ceea ce fac, Gemenii se întind uneori mai mult decât îi ţine cureaua, decât este omeneşte posibil şi, de aceea, pot ajunge în situaţii penibile. Gemenii pot fi bântuiti de unele patimi.

Fecioară

Cei născuţi în zodia Fecioarei pot exaspera, pot enerva datorită firii lor de-a dreptul nemţeşti, prusace. Nativii din Fecioara sunt prea serioşi, prea severi, prea lipsiţi de spontaneitate, prea ordonaţi. Intimitatea celor născuţi sub semnul Fecioarei este asemenea unei cetăţi, imposibil de cucerit. În general, viaţa cu tumultul ei place foarte puţin acestor nativi din Fecioara. Deranjaţi din tiparele lor bătute în cuie,aceştia pot fi violenţi şi capabili de răzbunare pusă temeinic la cale.

Rac

Nativii din Rac sunt adesea mari mâncăi şi băutori, adevăraţi robi ai burţii. Le place cam mult să fie în centrul atenţiei, să fie adulaţi, aplaudaţi, felicitaţi. Asemenea Berbecilor, Racii sunt fiinţe slabe pe dinăuntru. De multe ori, sunt mofturoşi, făcându-le celor apropiaţi viaţă grea. Dominaţi de Luna, Racii împrumută din misterele acestui astru şi sunt dificil de înţeles. Afară, în societate, Racii pot să dispere. Un eveniment colateral, lipsit de importantă, îi poate da rău peste cap. Se spune despre Răci că sunt invidioşi şi că se manie repede.

Vărsător

Aceşti oameni, Vărsătorii, sunt făcuţi să stea în pătrăţica lor. Deşi au trăiri foarte bogate, foarte diverse, niciodată aceste trăiri nu vor fi pe culmi. Vărsătorii nu cunosc situaţiile limita. Un defect au însă şi nativii din Vărsător: este vorba despre lene, tipică pentru mulţi dintre aceştia. În acest context, Vărsătorii sunt oameni care dorm foarte mult, s-ar putea spune că sunt nişte “profesionişti” ai somnului. În plan sentimental, Vărsătorii nu trăiesc deloc intens.

Săgetător

Oamenii născuţi sub acest semn zodiacal pot avea în fiinţa lor o anumită doză de iresponsabilitate. Sunt gafeuri fără să-şi dea seama. Greşesc cu nevinovăţie. Nu iau în calcul riscurile, eşecurile. Astrologii spun despre Săgetător, în general, că are un mod nesăbuit de a reacţiona la provocările celor din jur şi că are un slab echilibru interior. În mod obişnuit, Săgetătorii nu-şi calculează mişcările, ci numai le intuiesc. Deşi au ochii deschişi, ei nu văd adesea.

Sursa Zodiac24.ro