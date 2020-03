Zmeura de Aur. Cele mai proaste filme ale anului

In 2020, filmul caruia i s-au atribuit cele mai multe trofee “Zmeura de Aur” este “Cats”: sase din zece premii.

“Zmeura de Aur” este gala opusa Oscarurilor, care atrage atentia asupra celor mai proaste filme. Niciun nume, oricat de mare la Hollywood, nu este ferit de “furia” Zmeurei. Ceremonia oficiala “2020 Razzie Awards” trebuia sa aiba loc in weekend, dar a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus.

Asadar castigatorii au fost anuntati saptamana aceasta online.

In fiecare an, “Razzies” atribuie premiul si “Razzie Redeemer Award”, care merge catre un actor ce a avut o prestatie slaba in alti ani, dar care acum a revenit spectaculos, iar acesta a juns in 2020 la Eddie Murphy pentru rolul din “Dolemite is My Name”.

De asemenea, anul acesta a fost introdusa si o noua categorie, care recunoaste “Cel mai mare afront adus vietii umane si proprietatii publice”, iar premiul a mers la “Rambo: First Blood”.

Lista completa a castigatorilor Razzie Awards 2020:

Cel mai prost film

“Cats”

Cel mai slab actor

John Travolta, “The Fanatic and Trading Paint”

Cea mai slaba actrita

Hilary Duff, “The Haunting of Sharon Tate”

Cea mai slaba actrita in rol secundar

Rebel Wilson, “Cats”

Cel mai slab actor in rol secundar

James Corden, “Cats”

Cel mai slab duo

Oricare doua personaje jumatate feline/jumatate oameni, “Cats”

Cel mai slab regizor

Tom Hooper, “Cats”

Cel mai slab scenariu

“Cats”

Cel mai slab remake, RIP-OFF sau sequel

“Rambo: Last Blood”

Cea mai buna revenire

Eddie Murphy, “Dolemite Is My Name”

filmnow.ro