VIDEO UNTOLD. Black Eyed Peas, cuceriți de România și de atmosfera de la Cluj

Black Eyed Peas a făcut un show memorabil pe Cluj Arena. Trupa americană s-a numărat printre headlinerii festivalului UNTOLD 2018, iar cei trei membri ai formației s-au declarat cuceriți de România, la finalul concertului.

Will.I.Am, Taboo și Apl.De.Ap s-au descurcat de minune să facă o atmosferă unică la Untold, chiar și fără Fergie. Înlocuitoarea fostei soliste a trupei s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, iar hituri precum „I gotta feeling”, „Rock that body” sau „Where is the love” au făcut să vibreze scena de la Untold.

La finalul show-ului, membrii trupei Black Eyed Peas s-au declarat cuceriți de publicul român și de atmosfera de distracție de la Cluj. „Voi ne-ați amintit de ce facem ceea ce facem. Am căutat iubirea și am găsit-o chiar aici, în România. Am fost la multe festivaluri, dar acesta este unul dintre cele mai bune, la nivel mondial. Oriunde vom merge şi oriunde vom ajunge de acum le vom spune tuturor despre ceea ce se întâmplă la Cluj”, au spus membrii trupei, în aplauzele publicului.

Cel mai mare festival de muzică eletronică din România, UNTOLD, a ajuns la final. Timp de patru zile, zeci de mii de oameni din țară și din străinătate s-au mutat la Cluj-Napoca pentru muzică și distracție. Ultima seara a ținut spectatorii în picioare câteva ore bune după răsărit. Luni dimineață, la ora 8:00, DJ-ul Armin van Buuren încă mixa pe scena festivalului, pe care urcase la ora 2:00.

digi24.ro