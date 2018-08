VIDEO: UNTOLD a debutat cu scandari “M…E PSD” si un incendiu pe scena principala

Joi seara a inceput festivalul de muzica Untold de la Cluj.

Zeci de mii de tineri au fost prezenti in seara de deschidere pe Cluj Arena. La finalul ceremoniei de deschidere a festivalului, tinerii au scandat in cor: “M**E PSD”, mesajul devenit celebru in toata tara ca urmare a scandalului placutelor suedeze de inmatriculare.

Si nu a fost singurul moment de la Untold care a vizat PSD. Cam aceeasi atmosfera s-a mentinut la petrecerea in tramvai organizata pe strada Splaiul Independentei. In zona din fata Cluj Arena a fost adus un tramvai care a fost transformat intr-un mic club.

Entuziasmul participanților a pierit în momentul în care o parte a scenei a luat foc. Incendiul ar fi pornit de la un echipament de flăcări defect. Inițial, s-a încercat stingerea focului cu o pătură, dar a fost nevoie de intervenția ISU. Festivalul a fost reluat fără ca cineva sa fie ranit.

Untold are loc la Cluj-Napoca in perioada 2 – 5 august, in perimetrul festivalului fiind amplasate un numar de 10 scene, atat pe stadionul Cluj Arena, cat si in zona Salii Polivalente si a Parcului Central, pe care vor urca 250 de artisti. Directorul general al Untold, Bogdan Buta, a declarat ca este asteptata prezenta a aproximativ 350.000 de persoane.