VIDEO: Un nou documentar despre fenomenul Beatles a avut premiera la Liverpool

La o jumătate de secol după ce Beatles a susținut ultimul mare concert — la Candlestick Park din San Francisco, regizorul Ron Howard lansează pe piață ”The Beatles Eight Days A Week: The Touring Years”. Filmul a avut premiera, joi, la Liverpoool.

“Eight Days a Week: The Touring Years” prezintă viața trupei în turnee, de la nașterea acesteia în Liverpool, în 1962, trecând printr-o serie de concerte în Statele Unite, fenomen supranumit “Beatlemania”.

Înaintea proiecției, McCartney a declarat că îi place să vadă Beatles cântând pe scenă. ”Cred că cel mai important lucru despre Beatles este că am fost o mică trupă mare”, a spus acesta. ”Așa că să ne vezi cântând este un lucru minunat pentru că fără asta nu am fi putut scoate albumele. Asta a fost fundația a tot ceea ce am înregistrat”, a completat artistul.



McCartney, în vârstă de 74 de ani, a fost însoțit la proiecție de Ringo Starr, în vârstă de 76 de ani. Văduva lui John Lennon, Yoko Ono, și Olivia Harrison, văduva lui George Harrison, au fost și ele prezente, pe lângă alte celebrități, inclusiv Madonna.

Ultimul concert live al The Beatles a avut loc la trei ani după cel de la Candlestick Park, pe acoperișul sediului Apple Records din London.