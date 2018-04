VIDEO: Suceveanca Otilia a lansat un supervideoclip, filmat la New York

Artista suceveana Otilia, care a cunoscut succesul cu piesa “Bilionera”, s-a întors de la New York cu un videoclip pe care tocmai l-a lansat. Piesa se numește “I Don’t Know” si este o colaborare cu Deejay Fly, iar videoclipul a fost filmat la New York de regizorul Richard Stan.

”Am pus mult suflet in aceasta piesa si pot spune ca este preferata mea! Îmi place mult întregul proiect, am fost foarte entuziasmată sa filmez la New York si am ajuns acasa cu amintiri frumoase!”, afirma Otilia.

Artista a vizitat pentru prima oară New Yorkul la sfârsitul lunii februarie, timp de câteva zile, împreuna cu managerul sau, Ionut Bejinariu, si cu regizorul Richard Stan. Dupa ceremonia de decernare a premiilor Golden Panther Music Awards 2018 la care au participat si unde Otilia a obtinut premiul pentru Best Balkan Act, artista si echipa ei au filmat noul videoclip.

”Ma mândresc ca am reusit sa filmez în orasul lui Notorious B.I.G., KRS-One, Nas, Jay-Z sau 50 Cent. New Yorkul este, într-adevar, special, iar în videoclip am vrut sa evidentiez lucrul asta. Am ales sa filmez cu Otilia în locatii reprezentative, am mers foarte mult pe jos, a fost o experienta marfa”, povestește regizorul Richard Stan.

Broadway, Times Square, Brooklyn Bridge, Statuia Libertatii, Empire State Building, Trump Tower si New Jersey sunt câteva dintre locatiile-cheie unde regizorul a ales sa filmeze cu Otilia pentru acest videoclip.

Artista a lansat 5 videoclipuri în ultimele 6 luni si se pregateste pentru o alta serie de filmari. (O.S.)