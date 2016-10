VIDEO: Robert de Niro, despre Trump: Un porc. O rusine pentru tara. I-as da un pumn in fata

Actorul Robert de Niro l-a atacat din nou pe Donald Trump, candidatul republican la presedintia SUA.

Intr-un clip realizat in cadrul campaniei #VoteYourFuture initiata pentru a le transmite oamenilor sa iasa la vot, actorul l-a numit pe Trump “porc”, “caine”, l-a facut “prost” si a spus ca este o “rusine pentru tara”.

“Este atat de prost. Este un caine, un porc (..). Un idiot care nu stie despre ce vorbeste, nu isi face temele, nu ii pasa, nu isi plateste taxele. Este un idiot, un dezastru national, este o rusine pentru aceasta tara”, a spus actorul intr-un clip.

Actorul se plange si se arata mahnit ca tara sa a ajuns intr-un asemenea punct in care un om ca Trump e intr-o pozitie atat de inalta.

“Ma infurie atat de tare ca tara a ajuns in acest punct, ca el a ajuns aici. Spune ca le-ar da oamenilor un pumn in fata. Ei bine, eu i-as da lui un pumn in fata.

Acesta este omul pe care ni-l dorim ca presedinte? Nu prea cred. Ceea ce ma intereseaza pe mine este directia in care se indreapta aceasta tara. Si sunt foarte, foarte ingrijorat ca s-ar putea indrepta in directia nepotrivita cu cineva ca Donald Trump. Daca iti pasa de viitorul tau, voteaza pentru el (pentru viitorul tau, n.red.) “, a incheiat actorul.

Nu este prima oara cand Robert de Niro l-a atacat pe Donald Trump. In luna august, actorul l-a comparat pe Trump cu personajul sau din Taxi Driver. “Ceea ce spune el este o totala nebunie, e ridicol…. E nebun de legat”, a spus actorul atunci.