VIDEO Marca de cosmetice Dove isi cere scuze si retrage o reclama acuzata de rasism

Producatorul de cosmetice Dove, proprietate a gigantului olandez Unilever, si-a cerut scuze dupa ce a difuzat online o reclama care a atras numeroase acuzatii de rasism, scrie AFP.

In aceasta inregistrare video cu o durata de trei secunde, care promova un sapun lichid, este prezentata o femeie de culoare care isi scoate tricoul pentru a lasa sa apara o femeie alba, care isi scoate si ea tricoul si apare o a treia femeie, cu tenul masliniu.

Reclama, postata intial pe pagina de Facebook a Dove in Statele Unite si retrasa ulterior, a fost distribuita masiv pe retelele sociale, cel mai adesea intr-un montaj foto care arata doar primele doua femei.

#BoycottDove a fost de asemenea intens distribuit pe retelele sociale luni.

Pe bursa din Londra, la ora 10,10 GMT, cotatia actiunii Unilever era in usoara scadere de 0,31%, pe o piata care evolua negativ (0-20%).

In 2013, marca de cosmetice a Unilever a fost nevoita sa isi ceara scuze dupa polemica lansata de un concurs din Thailanda legat de un produs care albea pielea.

In 2011, Dove a fost de asemenea acuzata de rasism, pentru o reclama care prezenta trei femei, o negresa, o metisa si o femeie alba. Femeia de culoare se afla in fata unui panou pe care scrie “inainte” pe un fond care seamana cu pielea uscata, in timp ce femeia blonda se afla in fata unui panou pe care scrie “dupa” si prezinta o piele hidratata. Intre cele doua tablouri si afla femeia metisa.

HotNews