VIDEO Madonna: Daca o votati pe Clinton o sa va fac sex oral – si sunt buna la asta

In timp ce o prezenta pe actrita de comedie Amy Schumer in New York, Madonna si-a afirmat din nou sprijinul pentru Hillary Clinton, glumind ca va oferi sex oral celor care o voteaza, scrie Independent.

“Inca ceva inainte sa prezint acest geniu al comediei: Daca o votati pe Hillary Clinton o sa va fac sex oral – si sunt buna la asta”, a spus ea, declaratie insotita de uralele salii pline de la cunoscuta Madison Square Garden.

Nu este prima data cand Madonna, ale carei optiuni politice inclina spre stanga, sprijina un candidat, ea facand acest lucru si pentru Barack Obama in 2012.

HotNews