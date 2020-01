VIDEO. Daniel Craig in rolul lui James Bond intr-o reclama fabuloasa la Heineken

Daniel Craig apare intr-un clip de doua minute, in rolul lui James Bond, din seria celor mai tari reclame Heineken.

Actorul de 51 de ani, care a terminat filmarile la noul film Bond “No Time to Die”, este personaj intr-o reclama bazata pe ideea ca el va fi intotdeauna vazut ca Agentul 007 de fanii din toata lumea.

Clipul de doua minute cu titlul “Daniel Craig vs James Bond”, filmat in orasele spaniole Tamarit si Cardona, il prezinta pe Craig alergand cu viteza supraomeneasca dupa un taxi in care isi uitase pasaportul, secventa care imita perfect scene din film si e insotita de o tema muzicala celebra din seria James Bond.

In timp ce alearga, el este recunoscut mereu de localnici ca fiind celebrul spion. Dupa ce isi recapata pasaportul, imbracat intr-un smoching, Craig se asaza la un bar, unde, in locul celebrului martini al Agentului 007, da pe gat o sticla de Heineken, moment in care apare scris pe ecran “Once James Bond, always James Bond”.

Reclama aceasta era foarte asteptata de fani dupa ce recent a circulat un teaser al ei de 20 de secunde in care Bond ii spune unui barman, ca o scuza, “Lucrez” in timp ce ia o inghititura dintr-un Heineken fara alcool. Unii fani au criticat teaserul ca fiind prea “treaz”.

Noul film Bond, “No Time to Die”, va avea premiera in cinematografe in aprilie 2020.

sursa: Evening Standard