VIDEO: Bill Gates, De Niro, Tom Hanks, Ellen DeGeneres, Bruce Springsteen, medaliati de Obama

Presedintele Barack Obama a decorat, marti, la Casa Alba, 21 de personalitati cu Presidential Medal of Freedom, cea mai inalta distinctie civila din Statele Unite. Printre medaliati au fost Bill Gates, Robert De Niro, Tom Hanks, Robert Redford sau Ellen DeGeneres.

Actrita Ellen DeGeneres a izbucnit in lacrimi cand a fost decorata de Barack Obama. “Este usor sa uiti acum, cand ai ajuns atat de departe… cat curaj i-a trebuit lui Ellen sa iasa in public acum aproape 20 de ani”, a spus presedintele Obama la ceremonie, vorbind despre curajul cu care actrita si-a recunoscut public orientarea sexuala in 1997. Barack Obama a adaugat ca felul ei de a lupta, de a-si risca astfel cariera “a impins tara in directia justa”.

In ciuda cuvintelor de lauda pentru contributia sa, Ellen DeGeneres a fost pe punctul de a rata ceremonia. “Nu m-au lasat sa intru inca la Casa Alba pentru ca mi-am uitat buletinul acasa”, a scris ea pe Twitter, alaturi de o fotografie asteptand pe o banca in curtea Casei Albe.

La doi ani de la cel mai cunoscut selfie din istorie, cel realizat la ceremonia de decernare a premiilor Oscar, Ellen DeGeneres a organizat si la Casa Alba o competitie celebra: Mannequin Challenge. Cei prezenti au incremenit pentru 33 de secunde in pozitia in care se aflau.

Au mai fost medaliati rockerul Bruce Springsteen, cantareata Diana Ross – o legenda a casei de discuri Motown si doi fosti jucatori celebri din NBA – Michael Jordan si Kareem Abdul-Jabbar.

“Sunt multi cei care m-au ajutat sa devin ce sunt acum (…) Toti cei de aici m-au emotionat intr-un mod puternic, personal, asa cum nu va puteti imagina”, au fost cuvintele presedintelui la ceremonie.

Bill si Melinda Gates au fost decorati pentru munca filantropica prin actiunile fundatiei lor caritabile, Richard Garwin, inventator si fizician, pentru contributia sa in industria apararii.

Au mai primit medalii Frank Gehry, unul dintre cei mai buni arhitecti, Margaret H. Hamilton, matematician si cercetator, Maya Lin, creatoarea Vietnam Veterans Memorial, Lorne Michaels, producator al emisiunii Saturday Night Live, Newton Minow, fost presedinte al Federal Communications Commission, Eduardo Padron, presedinte al Miami Dade College. De asemenea, au fost decorati postum avocata Elouise Cobell, aparatoare a drepturilor nativilor americani, si Grace Hopper, fost amiral.

“Presidential Medal of Freedom este nu doar cea mai inalta distinctie civila a noastra – este si un tribut adus ideii ca noi toti, indiferent de unde provenim, avem oportunitatea de a schimba aceasta tara in bine”, a declarat Barack Obama intr-o declaratie oficiala.

Medalia Prezidentiala a Libertatii este atribuita in fiecare an unor personalitati care au avut contributii decisive in promovarea securitatii si intereselor nationale ale Statelor Unite, a pacii mondiale, a culturii americane, prin actiuni semnificative publice sau private.

Barack Obama va parasi Casa Alba in luna ianuarie, dupa doua mandate prezidentiale. Omul de afaceri Donald Trump, reprezentant al Partidului Republican, a castigat alegerile prezidentiale din Statelor Unite, organizate pe 8 noiembrie, si va depune juramantul pe 20 ianuarie 2017.

