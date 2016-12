VIDEO: Amazon va deschide magazinul viitorului: Fara casa, fara cozi, fara cash

Amazon a anuntat ca va inaugura anul viitor un nou concept de magazin fizic: dispar casele de marcat, deci si cozile, iar plata produselor se va face automat, printr-o aplicatie instalata pe smartphone.

Proiectul reprezinta trecerea companiei din online in offline si ar putea fi o inovatie in retail, arata The Independent.

Magazinul, numit Amazon Go, va fi echipat cu tehnologii performante care vor permite clientilor sa-si umple cosul cu produse si sa iasa pe usa fara ca acestea sa mai fie scanate.

Mai multe companii au cochetat de-a lungul timpului cu idei similare, insa niciuna nu a implementat un astfel de sistem in SUA. Exista, totusi, un magazin care functioneaza pe un principiu asemanator in Suedia.

Insa iata cum va functiona Amazon Go:

- clientul descarca o aplicatie pe smartphone;

- apoi va trece telefonul printr-un scaner aflat la intrarea in magazin;

- clientul va lua produsele pe care vrea sa le cumpere de pe raft;

- folosind o combinatie de tehnologii – printre care se numara inteligenta artificiala si sisteme pe baza de radiatii infrarosii – va identifica produsele luate de pe raft si le va pune in cosul virtual, inclus in aplicatie;

- in cazul in care clientul pune un produs inapoi pe raft, acesta va fi eliminat din cosul virtual;

- cand termina cumparaturile, clientul iese pur si simplu din magazin;

- dupa ce va trece de scanerul de-afara, aplicatia va calcula cat costa cumparaturile si va retrage banii din contul de pe Amazon al clientului.

Primul Amazon Go va fi deschis in Seattle, SUA, la inceputul anului viitor. Iar daca va avea succes, atunci multi retaileri l-ar putea copia, caci asta inseamna ca un magazin nu va mai avea nevoie de multi angajati ca sa functioneze.

