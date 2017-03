Un DJ celebru in Italia si-a pus capat vietii intr-o clinica de sinucideri asistate din Elvetia

Un DJ celebru in Italia a decis, la doar 40 de ani, sa-si puna capat vietii intr-o clinica pentru sinucideri asistate din Elvetia.

Fabiano Antoniani a murit saptamana aceasta, dupa ce clinica din Elvetia i-a aprobat cererea. In momentul mortii, el i-a avut alaturi pe membrii familiei si pe iubita lui, relateaza The Mirror.

Barbatul a ales sa moara pentru ca in urma cu trei ani a ramas paralizat dupa un accident de circulatie foarte grav. In tot acest timp a facut nenumarate interventii in speranta ca starea lui se va ameliora. Cand a constientizat ca nu exista nicio sansa, a inceput sa faca demersuri pe langa autoritati pentru a i se aproba eutanasia.

A declansat chiar si o campanie nationala, sustinut de mai multe organizatii, si problema a fost discutata de 11 ori in Parlament, insa proiectul a fost respins de fiecare data, intrucat biserica s-a opus vehement.

Disperat, Fabiano Antoniani a renuntat si a apelat la clinica din Elvetia. Marco Cappato, un activist pentru drepturile omului, care l-a insotit in Elvetia, spune ca Fabiano a apasat singur butonul care continea substanta letala.

