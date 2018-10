Trupa americană Bon Jovi, concert la București în iulie 2019. Prețul biletelor

Trupa americană Bon Jovi va concerta pe 21 iulie 2019 în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, potrivit unui anunţ făcut luni de D&D East Entertainment.

Biletele pentru concertul din Capitală, care va face parte din turneul „This House Is Not For Sale”, vor putea fi cumpărate din reţeaua Eventim.

Acesta va fi al doilea concert susţinut de grupul rock la Bucureşti. Bon Jovi a mai cântat în Piaţa Constituţiei în luna iulie a anului 2011.

„This House Is Not For Sale” este cel mai recent material de studio lansat de trupă – cel de-al 13-lea album. Discul a fost lansat pe 4 noiembrie 2016 prin intermediul casei Islands Records şi a ajuns pe primul loc în topul Billboard în a doua săptămână după lansare.

Trupa Bon Jovi a fost înfiinţată în 1983 de solistul Jon Bon Jovi, clăparul David Bryan şi toboşarul Tico Torres. Formaţia americană a lansat 13 albume de studio, care au fost vândute în peste 130 de milioane de copii pe plan mondial, şi a fost recompensată cu numeroase premii şi distincţii muzicale, inclusiv un premiu Grammy şi două American Music Awards.

Din formula originală au făcut parte chitaristul Richie Sambora, care a părăsit grupul în 2013, pentru a urma o carieră solo, şi basistul Alec John Such, care a fost dat afară din trupă în 1994. La Bucureşti, trupa va cânta în formula: Jon Bon Jovi, voce şi chitară, David Bryan, clape, Tico Torres, baterie, Hugh McDonald, bas, John Shanks, producător şi chitarist, Phil X, chitară.

În 2018, Bon Jovi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

Biletele pentru concertul Bon Jovi din Piaţa Constituţiei vor fi puse în vânzare luni, la ora 12.00, la următoarele categorii de preţuri:

• Acces General – 230 lei

• Golden Circle – 380 lei

• Diamond Circle – 600 lei

• Tribuna VIP – 750 lei

• Silver VIP Experience Package – 777.15 lei

• Diamond VIP Experience Package – 1,114.12 lei

• Platinum VIP Experience Package – 1,929.35 lei

• Ultimate VIP Experience Package – 2,445.65 lei

Bilete la preţ promoţional (disponibile în număr limitat; după epuizarea lor, biletele vor fi disponibile doar la preţ întreg):

• Acces General – 190 lei

• Peluză – 230 lei