Trupa ABBA se reuneste dupa 35 de ani pentru a lansa noi melodii

Celebra formație a anilor ’70 a comunicat presei că, după o pauză de 35 de ani, de când membrii trupei n-au mai înregistrat nicio piesă nouă, urmează să lanseze două melodii noi.

Piesele au fost deja înregistrate și vor fi lansate spre sfârșitul anului. Mai mult decât atât, ABBA vrea să demonstreze tuturor că e în pas cu digitalizarea, drept urmare membrii formației vor să susțină un show virtual, la care lucrează deja experți din Silicon Valley, conform Daily Mail.

Pentru acest show, ei vor arăta exact ca în anii ’70, atunci când erau adorați de o lume întreagă.

Într-un interviu pentru o televiziune suedeză, membrii ABBA au declarat, citați de Daily Mail, că decizia de a lansa un show virtual i-a entuziasmat peste măsură. „Ne-am dat seama că, după 35 de ani, ar fi interesant să ne unim din nou forțele și să intrăm în studio. Și exact asta am făcut”.

Una dintre cele două melodii noi se numește „I Still Have Faith In You”, piesă pe care cei 4 membri o vor interpreta în cadrul unui show produs de NBC și BBC, și care va fi difuzat în luna decembrie a acestui an.

Formata în 1972, în Suedia, ABBA a depășit toate barierele muzicale cu piese ca „Waterloo”, „Dancing Queen”, „Money, Money, Money”, „Chiquitita” sau „Happy New Year” – piesa care devenit imnul trecerilor dintre ani.

unica.ro