Transformare spectaculoasa. Keanu Reeves, de nerecunoscut in noul sau film

Cu o barba deasa si tunsoare in stil mohawk, Keanu Reeves este greu de recunoscut pe platourile de filmare de la “Bill & Ted Face The Music”.

Keanu Reeves (54 ani) detine rolul principal in cel mai nou film din celebra serie. Actorul îl interpretează pe Ted Theodore Logan.

In aceasta noua aventura, Bill si Ted se lupta cu monotonia varstei mijlocii, cand ajung la concluzia ca nu au schimbat lumea cu muzica trupei lor, Wyld Stallyns. In cele din urma, primesc un mesaj de la un vizitator din viitor care are nevoie de ei pentru a crea un cântec care sa salveze viata pe Pamant si tot Universul.

Cei doi, alaturi de familie, prieteni și numerosi muzicieni celebri, isi iau angajamentul sa completeze sarcina primita.

Au trecut aproape 30 de ani de cand un film din franciza Bill & Ted a ajuns pe marile ecrane, ultimul fiind cel din 1991: Bill & Ted’s Bogus Journey .

Bill & Ted Face The Music va intra in cinematografe din 21 august 2020.

Pe langa Keanu Reeves si Alex Winters, din distributia peliculei vor mai face parte Amy Stoch si Hal Landon Jr. care revin ca parintii lui Ted, in timp ce Beck Bennett va fi fratele sau mai mic, Deacon.

filmnow.ro