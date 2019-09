Tragediile din viata lui Keanu Reeves: i-au murit fiica, iubita si cel mai bun prieten

Keanu Reeves împlinește 55 de ani pe 2 septembrie. Starul este cunoscut pentru numeroase filme blockbuster, printre care „Matrix și „John Wick. E poate cel mai rezervat actor de la Hollywood, nu îi place luxul și preferă să ducă o viață modestă. Keanu are o avere estimată la 144 de milioane de dolari, din care ar fi donat aproximativ 80 de milioane.

Deși este foarte bogat, Keanu Reeves nu și-a dorit să trăiască în lux. Actorul știe că banii nu aduc fericirea, așa că nu a investit în haine de firmă, mașini luxoase sau palate, cum au făcut colegii lui de la Hollywood. Starul conduce o Honda și locuiește într-un apartament modest. Când nu merge cu mașina, Keanu ia metroul.

Atunci când este nevoit să călătorească, el obișnuiește să închirieze o cameră în apropiere de platourile de filmare, pentru că nu îi plac hotelurile de cinci stele. Există numeroase fotografii care demonstrează ce viață modestă duce Keanu Reeves. El a fost surprins de nenumărate ori mâncând sandvișuri în diferite parcuri, dar și împărțind mâncarea cu oamenii străzii.

Keanu Reeves nu a avut o viață tocmai ușoară. Actorul de orgine libaneză, care s-a născut în Beirut, a fost părăsit de tată la o vârstă fragedă, iar mama lui a fost nevoită să se mute mai mereu, din cauza sărăciei. Mama lui, Patricia Taylor, a locuit cu copiii ei în Australia, Hawaii, New York și Canada. Keanu Reeves mai are trei surori, Kim, Karina și Emma.

De mic, el s-a confruntat cu probleme de exprimare, suferind de dislexie. Aceasta este o tulburare la citit manifestată prin greșeli de lectură. Această problemă l-a împiedicat să termine liceul.

Cel mai bun prieten al lui Keanu Reeves, River Phoenix, alături de care a jucat în filmul „My own private Idaho”, a murit subit în 1993, la la vârsta de doar 23 de ani, într-un bar unde obișnuiau să iasă celebritățile de la Hollywood, numit Viper Room. Actorul și-a injectat o combinație letală de heroină, cocaină și Valium. River, fratele celebrului Joaquin Phoenix, era unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood la acea vreme, iar rolurile lui în peliculele „Stand by Me” și „River’s Edge” au fost considerate adevărate opere de artă de către criticii cinefili.

Keanu Reeves și River Phoenix au fost extrem de apropiați. Ei s-au cunoscut pe platourile de filmare ale producției „I love you to death” și au devenit rapid cei mai buni prieteni. Când Reeves a citit scenariul pentru filmul „My own private Idahoa”, a știut instant că prietenul lui este perfect pentru acel rol. În decembrie 1989, Keanu a condus mai bine de 1.000 de kilometry pentru a-l convinge pe River Phoenix să joace alături de el în film. În perioada filmărilor pentru „My own private Idaho”, regretatul actor a devenit dependent de droguri, viciu ce avea să îi ia viața câțiva ani mai târziu.

Tragediile l-au urmărit pe Keanu Reeves. La doar cinci ani de la moartea celui mai bun prieten, actorul a cunoscut-o pe asistenta lui David Lynxh, Jennifer Syme. Cei doi s-au îndrăgostit instant, așa cum a povestit chiar Keanu Reeves, relatează cheatsheet.com. Un an mai târziu, iubita lui Keanu Reeves a rămas însărcinată.

Pe 24 decembrie 1999, în timp ce Keanu Reeves filma pentru „Matrix”, fiica actorului, Ava Archer Symes-Reeves, s-a născut moartă. Durerea pierderii copilului a făcut ca cei doi să decidă să se despartă câteva săptămâni mai târziu. Din păcate, povestea tragică nu se oprește aici. La un an și jumătate mai târziu, Jennifer Syme a fost ucisă într-un accident de mașină. Ea a murit la doar 28 de ani, pe 2 aprilie 2001.

Keanu Reeves a vorbit despre pierderea suferită, într-un interviu acordat în 2006 publicației Parade: „Această suferiță își schimbă forma, dar nu se termină niciodată. Oamenii cred că poți trece peste asta, dar se înșală. Când oamenii pe care îi iubești pleacă de lângă tine, rămâi singur”. Keanu Reeves a declarat că pierderea fiicei și a fostei iubite a constituit motivul pentru care nu și-a mai dorit niciodată o relație serioasă sau o familie.

Deși actorul a trecut printr-o asemenea tragede, durerea nu l-a făcut să devină ursuz. El și-a dedicat viața pentru ajutorarea celorlalți, iar rolurile pe care le joacă au un trecut similar cu al lui. În filmul „John Wick”, personajul pe care îl interpretează a fost marcat de moartea soției sale și a câinelui lor.

„Tragedia lui John Wick a fost pentru mine legătura dintre mine și personaj. Suferința lui este una personală pentru mine”, a povestit Keanu Reeves pentru The Telegraph.

