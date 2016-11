Tragedia coplesitoare din viata lui Clotilde Armand. Doua fiice i-au murit la varste fragede

Clotilde Armand a ratat de putin castigarea alegerilor din aceasta vara, de la Primaria Sectorului 1, dar franzutoaica de la “Uniunea Salvati Romania” a devenit unul dintre cei mai apreciati politicieni.

Clotilde este maritata cu matematicianul Sergiu Moroianu, cei doi soti avand nu mai putin de 4 copii, insa povestea familei este cutremuratoare. In cartea „Am ales Romania. Povestea mea”, Clotilde Arman a dezvaluit ca a mai avut doua fete, Ondine si Clara, care au murit la varste fragede. Ondine a decedat din cauza sindromului mortii subite a sugarului.

“Ma intorc la Ondine. Cand a murit, am crezut ca va fi sfarsitul perioadei fericite din viata noastra, sfarsitul tuturor ambitiilor pentru mine si pentru Sergiu. Adica mi se parea ca lovitura sortii e asa de mare, ca nu ne vom reveni niciodata. Asa eram convinsa. Evident, trebuia sa continuam sa traim, pentru ca ii aveam pe ceilalti copii ai nostri, dar credeam ca nu vom putea fi fericiti si plini de energie din nou. Imi amintesc precis sentimentul meu de atunci: cel de datorie fata de copiii nostri, aici si acum, intr-un prezent inghetat, si nimic altceva, adica un gol imens, complet, fara speranta si fara nici un alt orizont”, a scris Clotilde. Ulterior, cand a nascut din nou, copiii au fost “urmariti” permanent cu un aparat profesionist cu electrozi, care monitorizau respiratia, pană la varsta de un an.

“Cand copilul atingea un an, iar amandoi eram niste fantome, ne hotaram sa ne oprim, pentru ca statisticile spuneau ca pericolul trecuse si copilul era salvat”, a marturisit Armand.

Dramele nu aveau sa se opreasca aici. Dupa mai multi ani petrecuti in Romania, Clotilde primeste o avansare in cadrul firmei GDF Suez, iar familia se muta pentru o perioada limitata de timp in Franta. Acum 5 ani, Clara, fetita in varsta de 10 ani, a fost lovita de un motociclist, pe trecerea de pietoni, ambii murind pe loc. “Am locuit acolo aproape 3 ani. Dar, cand ne-am intors, eram alti oameni. Eram o alta familie. Clara nu mai era cu noi, adica nu mai era prezenta fizic cu noi”, povesteste Clotilde.

