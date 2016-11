Traditii si obiceiuri de Sfantul Andrei in Romania si in alte tari din Europa

Sfantul Andrei este sarbatorit de crestinii ortodocsi pe 30 noiembrie. Ziua Sfantului Andrei se cheama si Ziua lupului sau Gadinetul schiop.

Noaptea de dupa Sfantul Andrei se considera a fi intre doua anotimpuri, cand incepe imperecherea lupilor.

Se spune ca in aceasta noapte nu trebuie sa rostesti numele lupului, pentru ca animalele din gospodarie sa nu fie mancate de acesta. In popor, se faceau “ofrande pentru lup, pentru ca se crede ca el doar in noaptea Sfantului Andrei isi vede coada, adica isi misca gatul, ca el, de obicei, este teapan. In momentul in care isi vede coada inseamna ca aria lui vizuala se extinde si este foarte periculos”, a declarat pentru Ziare.com Doina Isfanoni, cercetator etnolog la Muzeul Satului.

Etnologul ne-a explicat ca se mai spune despre lupi ca sunt cainii lui Sfant Petru. “Lupul este expresia raului pe pamant din cauza fortei destructive, dar in acelasi timp se stie ca Sfantul Petru ii pedepseste pe cei care nu ii cinstesc ziua sau fac o serie de activitati imorale pentru comunitate si ii harazeste lupilor. De aici vine faptul ca ziua aceasta trebuie sa fie pentru odihna”, a explicat Isfanoni.

Daca lucrezi sau daca speli rufe in aceasta zi, il necistesti pe Sfantul Andrei, un patron al bolilor. Cine are o maladie, suferinta mai veche ar fi bine sa posteasca negru pentru ca Sfantul Andrei il va ajuta, a mai spus etnologul.

Pentru cei sanatosi care tin postul Craciunului, de Sfantul Andrei este dezlegare la peste, pentru ca este patron al pescarilor.

Doina Isfanoni a mai explicat ca la trecerea dintre anotimpuri “omul devine mai vulnerabil si foarte multe dintre betesugurile trupului si ale mintii erau puse pe seama unor spirite adverse, razbunatoare, inclusiv al unor defuncti, respectiv strigoi, care se razbuna.

In aceasta noapte ies la lupta, se infrunta, de fapt, strigoii vii (oamenii rai – n.red.) cu strigoii morti. De aici, o serie intreaga de credinte legate de practici de protejare a omului, de la celebrul mancat de usturoi, pana la unsul ancadramentelor usilor si ferestrelor si pragurilor portilor cu usturoi si presaratul de sare”.

In aceasta noapte, fetele nemaritate trebuie sa isi puna sub cap 41 de boabe de grau si, daca viseaza ca le ia cineva graul, se vor marita.

Altadata, in aceasta seara, se alegea o gazda cu o casa mai mare si se adunau fete si feciori. Fetele aduceau un colac si trei capatani de usturoi. “O parte dintre colaci se consumau, ca organizau o noapte de petrecere. Iar un colac era pazit de gazda casei, de femeia mai batrana.

Se punea intr-o covata sau pe masa impreuna cu usturoiul si se acoperea cu o basma. Batrana trebuia sa pazeasca, pentru ca baietii incercau sa fure din usturoi, pentru ca insemna ca fura din norocul fetelor. Motiv pentru care baba trebuia sa fie foarte vigilenta, de regula avea si o nuia cu ea”, a mai spus etnologul.

Dimineata, usturoiul se impartea celor care au fost in casa. “Pe de-o parte, se semana primavara care urma si era usturoiul de leac, special, care era folosit intr-o serie intreaga de practici medicale. De exemplu, il purtau in san cand plecau la drum sau petreceri ca sa ii apere de rele, de atingeri nefaste”, a adaugat Doina Isfanoni.

Acest usturoi era folosit si ca leac de catre cei care aveau negi.

Ce alte traditii mai exista:

In seara de Sfantul Andrei, fetele merg la o fantana cu o lumanare de la Paste pe care o aprind si o afunda in galeata, iar cand ajunge sa lumineze apa ele trebuie sa spuna: “Sfinte Andrei,

Scoate-i chipul in fata apei,

Ca in vis sa-l visez,

C-aievea sa-l vaz!”.

Se spune ca apoi apa din fantana se tulbura si fata vede chipul ursitului.

Tot cele care vor sa isi vada ursitul trebuie sa stea, potrivit batranilor, la miezul noptii dezbracate intre doua oglinzi si tinand in maini doua lumanari aprinse. In oglinda din spatele lor fetele vor vedea scene din viitorul lor si chipul ursitului.

Se mai spune in popor ca imaginea celui sortit o sa ii apara si unei fete intr-un pahar cu apa in care a fost pusa o verigheta sfintita pentru cununie. Fata trebuie sa tina in mana doua lumanari aprinse.

In aceasta noapte, se pune grau la incoltit in farfurie. In acest fel, gospodarii afla cum va fi recolta in anul viitor si daca vor avea noroc. Daca graul va creste frumos si verde, va fi un an cu bucurii.

Tot pentru a afla cum va fi anul urmator, oamenii pun in apa ramuri. Daca crenguta va face repede muguri multi si frumosi, asa va fi si perioada ce vine.

Pentru a tine departe spiritele rele, oamenii obisnuiau sa intoarca cu gura in jos toate canile si vasele din casa.

Ce traditii exista in alte tari

In unele zone din Germania, Austria, Republica Ceha, Slovacia, Polonia, Ucraina si chiar in Romania se toarna plumb fierbinte in apa pentru a ghici ocupatia viitorului sot in functie de forma piesei care rezulta. Pentru acelasi lucru, in Polonia se toarna ceara fierbinte de la o lumanare printr-o gaura de cheie.

In Austria, pentru a-l atrage pe viitorul sot, fetele nemaritate beau vin si apoi recita “Andreasgebet” (rugaciunea de Sfantul Andrei), in timp ce sunt dezbracate si lovesc un pat de paie. Tot in aceasta noapte, fetele trebuie sa arunce un pantof peste umar. Daca acesta aterizeaza aratand spre usa, fata se va casatori si va pleca din casa parintilor in acelasi an.

In Slovacia si Cehia, fetele scriu numele potentialilor soti pe hartie si baga bucatile in “halusky” (un fel de galuste moi). Prima galusca ce se va ridica la suprafata in mancarea gatita va purta numele viitorului sot.

Tot pe hartie scriu numele potentialilor soti si fetele din Polonia, dar acestea pun bucatile sub perna. Prima hartie pe care o vor scoate dimineata de sub perna va avea scris numele celui care ii va fi sot.

In Germania, fetele pot sa isi afle mai simplu ursitul. Trebuie sa doarma dezbracate in acea noapte si il vor visa pe cel care le va fi sot. Tot in Germania, femeile tinere trebuie sa observe directia din care latra cainii in noaptea de Sf. Andrei, deoarece ursitul va veni din acea directie.