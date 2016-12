Topul vedetelor plătite exagerat la Hollywood în 2016

Johnny Depp şi Will Smith ocupă primele două locuri în topul Forbes al vedetelor plătite exagerat la Hollywood în anul 2016, care ilustrează faptul că statutul de star de cinema nu asigură în mod automat succesul de box office pentru filmele acestora.

Johnny Deep a ocupat pentru al doilea an consecutiv prima poziţie în acest clasament insolit, după ce unul dintre filmele sale din 2016, ”Alice Through The Looking Glass”, a generat încasări de 300 de milioane de dolari în box office-ul mondial şi a avut un buget de producţie de 170 de milioane de dolari.

Editorii revistei Forbes alcătuiesc această listă comparând onorariile estimate primite de actorii din rolurile principale pentru ultimele trei filme ale acestora cu bugetele de producţie şi încasările generate de acele lungmetraje.

În acest fel, s-a calculat că Johnny Depp, al cărui film din 2015 ”Mortdecai” a fost şi el un eşec de casă, a adus producătorilor doar 2,8 dolari pentru fiecare dolar cu care a fost plătit.

Johnny Depp, în vârstă de 53 de ani, care a devenit unul dintre actorii cel mai bine plătiţi de la Hollywood graţie onorariile primite pentru franciza ”Piraţii din Caraibe”, a avut un an 2016 dezolant şi pe plan personal. Despărţirea de actriţa Amber Heard a ţinut prima pagină a presei internaţionale, fiind marcată de acuzaţii de violenţă conjugală şi şantaj. Starul hollywoodian a ajuns într-un final la o înţelegere privind divorţul de Amber Heard, căreia i-a plătit o sumă compensatorie de 7 milioane de dolari.

Pe locul al doilea în acest top se află actorul Will Smith. ”Concussion”, un film din 2015 despre accidentele craniene suferite de jucătorii de fotbal american, cu Will Smith în rolul principal, a generat încasări de doar 13 milioane de dolari, deşi a avut un buget de producţie de peste 34 de milioane de dolari. Precedentele două filme ale starului american, ”Focus” şi ”After Earth”, au fost, de asemenea, mari eşecuri comerciale. Will Smith a generat un box office de 5 dolari pentru fiecare dolar cu care a fost plătit.

Locurile al treilea şi al patrulea sunt ocupate de Channing Tatum respectiv Will Ferrell.

Topul 5 al vedetelor plătite exagerat la Hollywood este completat de un alt mare favorit al fanilor, actorul George Clooney. Cele mai recente trei filme ale sale, ”Hail Caesar”, ”Money Monster” şi ”Tomorrowland”, au dezamăgit în box office-ul mondial. George Clooney are o rată de returnare a investiţiei de 6,7 dolarui pentru fiecare dolar care i-a fost plătit de producătorii de la Hollywood.

