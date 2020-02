Tom si Jerry au implinit 80 de ani de cand incanta generatii de copii

Faimoasele personaje din desenele animate Tom si Jerry create de Hanna si Barbera au implinit 80 de ani, potrivit BBC. In anul 1940, a inceput lungul sir de aventuri ale motanului si soricelului, cu primul episod intitulat “Puss Gets the Boot”.

Personajele au fost create din disperare de catre Bill Hanna si Joe Barbera, care trebuiau sa gaseasca ceva care sa egaleze succesul pe care l-au avut Porky Pig si Mickey Mouse.

Barbera explica atunci ca i-a placut ideea simpla a unui desen animat cu soarecele si pisica care se alearga unul pe altul si sunt intr-un conflict constant, chiar daca tema fusese de multe ori abordata si inaintea aparitiei lui Tom si Jerry.

Debutul seriei a avut un succes extraordinar, iar studioul a fost nominalizat la Oscar pentru cea mai buna animatie scurtmetraj. Animatorii nu au castigat, in ciuda eforturilor depuse in creatia lor.

Prima oara, Hanna si Barbera au numit motanul si soarecele Jasper si Jinx, insa ulterior au devenit Tom si Jerry.

Potrivit lui Barbera, nu a fost nicio discutie serioasa ca personajele sa nu vorbeasca, insa deoarece au crescut cu filmele mute ale lui Charlie Chaplin, creatorii stiau ca pot fi amuzanti si fara dialog. Muzica pentru desenul animat a fost compusa de Scott Bradley, iar in spatele tipetelor lui Tom s-a ascuns chiar Hanna insusi.

Productia a fost realizata de Hanna si Barbera, iar timp de aproape doua decenii ei au realizat peste 100 de episoade de scurtmetraj. Crearea fiecarui episod a durat saptamani in sir iar costurile de productie au fost de 50.000 de dolari, astfel doar cateva episoade puteau fi realizate in fiecare an.

Aceste episoade cu Tom si Jerry sunt considerate in mod universal cele mai bune, animatia fiind foarte detaliata. Astfel, seria are in palmares sapte Oscaruri.

La MGM, televiziunea era perceput ca “un cuvant rau”, insa dupa ce au pornit la drum pe cont propriu, Hanna si Barbera au folosit apoi si aceasta platforma. Cu episoade mai lungi si bugete mai mici, au adaptat stilul animatiei si au folosit trucuri ca sa economiseasca timp si bani.

Desenele lor animate au dominat televiziunea pentru copii pret de decenii. Prima oara au cunoscut succesul la inceputul anilor 1960 cu personaje ca Huckerberry Hound si Yogi Bear si curand au urmat hituri ca The Flintstones, Top Cat si Scooby Doo.

In 1970, perechea a revenit cu Tom si Jerry. Pana atunci, multe dintre episoadele initiale erau considerate “prea violente” potrivit noilor reglementari in televiziune. Noi episoade, cu Tom si Jerry in postura de prieteni nu au cunoscut succesul episoadelor initiale.

Tom si Jerry, prin violenta sa plina de umor si comedia neagra, ramane un serial extrem de popular la nivel global. Seria poate fi gasita in televiziunea pentru copii de peste tot, de la Japonia la Pakistan si pe noul joc pentru telefon care are peste 100 de milioane de utilizatori in China.

Serialul a revenit in atentia presei. In 2016, un oficial de rang inalt din Egipt a incercat sa dea vina pe desenele animate pentru violenta in crestere din Orientul Mijlociu, iar liderul suprem al Iranului a comparat de cel putin doua ori relatia cu SUA cu cea dintre Tom si Jerry.

In cei 80 de ani de cand au fost creati, motanul si soricelul au aparut sub toate formele, de la versiunea desenelor animate pentru copii, la un film muzical din 1992 in care cantau si vorbeau.

Bill Hanna a murit in 2001, iar Joe Barbera in 2006. Cu un an inainte sa moarta, lui Barbera i-a fost creditat unu ultimul episod din Tom si Jerry, realizat fara fostul sau partener.

“Ne-am inteles perfect unul pe celalalt si ambii aveam un respect profund pentru munca celuilalt”, a spus Barbera despre relatia profesionala pe care a avut-o cu Hanna.

ziare.com