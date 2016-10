Tom Hanks explica de ce Donald Trump nu poate fi presedinte

Actorul Tom Hanks a explicat recent, folosind o analogie si vorbind despre dentisti, de ce Donald Trump, rivalul lui Hillary Clinton la alegerile prezidentiale din SUA, nu poate deveni presedinte. Dupa parerea sa, trebuie ales un om cu experienta in politica, nu unul complet lipsit de asa ceva.

“E ca si cum ai o durere ingrozitoare de dinte si ai nevoie de o obturatie de canal. Cui te vei adresa? Unui tip care spune ‘A, da, cred ca ma descurc sa fac o obturatie de canal. Ia loc’?”, a declarat Hanks, conform Huffington Post. “Sau te vei duce la cineva care a facut 6.000 de astfel de proceduri? Cineva care are pe perete o diploma si are o experienta si o expertiza bogate?”, continua Hanks.

Declaratia a fost facuta de actor pentru AP. Starul din “Forrest Gump” s-a referit si la inregistrarea din 2005 in care Donald Trump vorbeste (nestiind ca e inregistrat) in termeni vulgari despre femei, spunand ca daca esti vedeta, femeile iti permit orice.

Dupa ce inregistrarea a devenit viral, Trump a spus ca a fost o “discutie de vestiar”. Hanks il contrazice, insa, afirmand ca in niciun caz comentariile sale nu pot fi catalogate astfel.

“Era la munca. Nu era intr-un vestiar”, afirma Hanks. Intr-adevar, cand a facut aceste comentarii, actorul era impreuna cu moderatorul de televiziune Billy Bush de la “Access Hollywood”, inainte de o emisiune.

“Ma simt ofensat ca barbat. Nu ma simt ofensat ca sot sau tata. Sunt jignit in calitatea mea de barbat”, a spus actorul.

“Nu e deloc corect, imi pare rau sa spun asta. Nu e deloc ok (sa faci astfel de comentarii – n. red.) la munca, nu e deloc in regula sa faci astfel de comentarii in vestiar. E gresit, punct. Final. Asta e”, a mai spus actorul.

In aprilie, Hanks declara, referindu-se tot la Trump, ca republicanul va deveni presedinte cand navele spatiale se vor intoarce din cosmos intesate cu dinozauri in pelerine rosii.