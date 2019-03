TMZ anunta ca Paris Jackson ar fi incercat sa se sinucida. Fiica lui Michael Jackson dezminte

TMZ a anuntat ca Paris Jackson, unica fiica a lui Michael Jackson, a fost spitalizata, sambata, dupa ce ar fi incercat sa se sinucida, gestul ei avand legatura cu acuzatiile aduse tatalui sau in documentar “Leaving Neverland”, lansat recent.

Potrivit TMZ, surse din politie au declarat ca, sambata dimineata, s-a primit un apel de urgenta in jurul orei 7:30, de la casa din Los Angeles a lui Paris Jackson, anuntand o tentativa de suicid. Sursele citate spun ca fiica lui Michael Jackson a fost transportata la spital si este in stare stabila, fiind atent monitorizata de o echipa de medici.

TMZ citeaza si surse apropiate familiei care au spus ca gestul lui Paris Jackson are legatura cu acuzatiile aduse tatalui sau in documentarul “Leaving Neverland”, lansat la finele lunii ianuarie, un film in care Wade Robson si James Safechuck il acuza pe Michel Jackson ca i-a abuzat cand erau copii.

Intr-o postare pe Twitter, fiica lui Michael Jackson ii acuza de minciuna pe cei de la TMZ, dezmintind articolul care anunta ca ar fi incercat sa se sinucida. “f.. you you f.. liars”, este mesajul postat pe contul de twitter al lui Paris Jackson.

Pana la acest moment, TMZ nu a dezmintit informatia, facand doar precizarea ca surse apropiate lui Paris Jackson au declarat ca aceasta a iesit deja din spital si se afla in ingrijirea propriei echipe.

Si pe alte surse media, unde este dezmintita informatia privind tentativa de suicid, se vorbeste insa despre existenta unui “incident care a necesitat tratament medical”. Informatia este mentionata de The Wrap, care adauga ca Paris Jackson este acasa la ea acum, este bine si se odihneste.

In perioada de la aparitia documentarului Leaving Neverland, Paris si-a aparat tatal si i-a sustinut nevinovatia, ca si ceilalti doi copii ai lui Michael Jackson, care au considerat documentarul incorect, mai ales ca prezinta punctul de vedere doar al uneia dintre parti.

Impactul documentarului “Leaving Neverland” a fost puternic – vanzarile, dar si aparitiile TV ale lui Michael Jackson fiind afectate, de la momentul difuzarii filmului pe HBO.

Paris Jackson a traversat o perioada foarte dificila de la moartea tatalui sau, in 2009. E a avut o tentativa de suicid in 2013, dar si mai multe perioade de depresie.

ziare.com