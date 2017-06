Tinerii care iau 10 la Bacalaureat au acces gratuit la festivalurile Neversea si Untold

Absolventii care obtin 10 la examenul de Bacalaureat vor avea acces gratuit la festivalurile Neversea din Constanta si Untold de la Cluj-Napoca. In plus, elevii care s-au inscris la sesiunea din vara a Bacalaureatului vor putea cumpara abonamente cu reducere la cele doua evenimente.

“Organizatorii Untold continua si in acest an traditia de a oferi gratuitate la festival tinerilor care iau 10 la examenul de Bacalaureat. Si pentru ca 2017 a adus un nou festival in familia Untold, reprezentantii celui mai bun festival din Europa au decis ca tinerii care vor lua 10 la Bac merita sa aiba acces gratuit si la Neversea”, se arata intr-un comunicat al organizatorilor.

De asemenea, absolventii de 10 primesc si un voucher in valoare de 500 de lei din partea unui hypermarket.

Toti cei care s-au inscris la examenul de Bacalaureat in sesiunea din vara vor putea achizitiona abonamentul cu reducere la cele doua festivaluri, in perioada 6 iunie – 10 iulie. Astfel, pentru abonamentul la Untold au o reducere de 150 de lei din pretul final de 550 de lei, iar pentru Neversea, reducerea este de 195 de lei, din abonamentul de 420 de lei.

Festivalul Untold are loc intre 3 – 6 august la Cluj-Napoca, iar festivalul Neversea este programat sa se desfasoare intre 7 – 9 iulie, la Constanta.