The New York Times: Cele mai bune filme ale anului 2016

2016 a fost un an bogat în producții cinematografice. Ca în fiecare sfârșit de an, criticii de film își organizează preferințele în topuri mult așteptate de cinefili.

Trei critici de film de la The New York Times, Manohla Dargis, A. O. Scott și Stephen Holden, au făcut publice recomandările din acest an. Din perspectiva celor doi, printre cele mai bune filme care au rulat pe marile ecrane în 2016 se numără și producția românească „Aferim!” a regizorului Radu Jude. De asemenea, o altă peliculă de succes filmată în România, „Tony Erdmann”, în regia lui Maren Ade, se regăsește și ea pe lista preferințelor.

Pe primul loc în topul efectuat de Manohla Dargis se află filmul „No Home Movie,” urmat de “Tony Edmann” și „Moonlight”. Lista este completată de „O.J.: Made in America”, “My Golden Days”, “I’m Not Your Negro”, “Arrival”, “The Handmaiden”, “13th” și „From The Notebook Of…”.

Pe primele trei locuri ale clasamentului întocmit de A.O. Scott se clasează „Moonlight”, „O.J.: Made in America” și „Tony Erdmann”. Locul cinci îi revine filmului românesc „Aferim!”, imediat după „Cameraperson”. Lista este completată de „American Honey”, „Aquarius”, “Sausage Party”, “A Bigger Spalsh” și “Elle And Things To Come”.

Lista lui Stephen Holden îl are pe primul loc pe „Moonlight”, urmat de „O.J.: Made in America” și „American Honey”. Locul patru îi revine filmului „Embrace Of The Serpent”, urmat “Manchester By The Sea”, “Neon Bull”, “Fire At Sea”, “Elle”, “Aquarius” și „Runners-Up”.

digi24.ro