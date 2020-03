Taylor Swift, cel mai bine vandut artist din lume in 2019. Vezi top 10

Taylor Swift (30 ani) a fost desemnată cel mai bine vândut artist din lume în 2019, a anunțat luni The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) .

Swift a lansat albumul “Lover” în 2019, câștigând titlul IFPI de cel mai bun artist al anului la nivel global pentru a doua oară, după trofeul obținut în 2014 când a lansat albumul hit “1989”. Lover a intrat pe piață în august și a vândut 867.000 de unități în SUA și 3 milioane la nivel international în prima săptămână.

Lover a vândut peste 5 milioane de copii în toată lumea începând cu ianuarie 2020. “Taylor Swift este definiția starului la nivel mondial”, a spus Frances Moore, director al IFPI .

“Continuă să crească ca artist și menține o incredibil de puternică relație cu fanii ei, în timp ce-și perfecționează sound-ul cu fiecare album”, a completat Moore.

Swift l-a învins pe Ed Sheeran, aflat pe 2 cu a treia apariție în top 10 după ce a fost pe primul loc în 2017.

Post Malone a urcat de pe 4 pe 3, datorită albumului Hollywood’s Bleeding.

Billie Eilish, care a câștigat patru premii Grammy pentru albumul ei de debut “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, este pe 4.

Pe 5 se află Queen, iar top 10 este completat de Ariana Grande, BTS, Drake, Lady Gaga si The Beatles.

profm.ro