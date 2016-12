Starurile de pe YouTube au venituri fabuloase: Cine a castigat 15 milioane de dolari in ultimul an

Fie ca ne dam seama ori ba, exista persoane care castiga foarte multi bani din clipurile postate pe YouTube, de ordinul milioanelor de dolari.

Pentru unii, vlogurile, clipurile in care prezinta diverse produse sau recenzii ori tutorialele de machiaje si retete sunt o sursa importanta de venit.

Forbes a alcatuit topul utilizatorilor de YouTube care au facut in ultimul an cei mai multi bani de pe urma postarilor pe platforma video detinuta de Google.

Pe primul loc se afla Felix Kjellberg, mai cunoscut sub numele de PewDiePie, care a castigat 15 milioane de dolari, o suma cu 20% mai mare fata de cea din precedenta editie a clasamentului.

El a reusit sa-si mentina titlul de cel mai bine platit star de pe YouTube, cu toate ca a sugerat de curand ca vrea sa-si stearga contul.

Si nu e singurul care a reusit sa stranga o suma frumusica de pe urma clipurilor. In total, toti cei prezenti in top 10 au obtinut 70,5 milioane de dolari din iulie 2015 pana in iunie 2016, aceasta fiind perioada in care Forbes a facut calculele.

Printre starurile de pe YouTube se numara un cofetar, un rapper si un duo de comedianti, iar revista a combinat datele primite de la firma de masurare a audientei Nielsen, IMDB si alte surse, precum si informatii obtinute de la agenti, manageri, avocati si jucatori din industrie, precum si direct de la staruri.

In cazul in care aveti nevoie de o motivatie in plus pentru a va crea canalul propriu de YouTube pe care sa postati diverse chestii, iata clasamentul utilizatorilor de YouTube care au obtinut cele mai mari venituri in ultimul an (click pe nume pentru a vedea canalul):

1. PewDiePie – 15 milioane de dolari

2. Roman Atwood – 8 milioane de dolari

3. Lilly Singh – 7,5 milioane de dolari

4. Smosh – 7 milioane de dolari

5. (egalitate) Rosanna Pansino – 6 milioane de dolari

5. (egalitate) Tyler Oakley – 6 milioane de dolari

7. (egalitate) Markiplier – 5,5 milioane de dolari

7. (egalitate) German Garmendia – 5,5 milioane de dolari

10. (egalitate) Rhett & Link – 5 milioane de dolari

10. (egalitate) Miranda Sings/Colleen Ballinger – $5 million

