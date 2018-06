“Starea natiei”, scoasa din grila TVR. Ce spune Dragos Patraru

Dragos Patraru, realizatorul emisiunii “Starea natiei”, pana de curand difuzata de TVR, spune ca nu a fost surprins cand emisiunea sa a fost scoasa din grila de conducerea SRTv, insa a precizat ca el a respectat toate clauzele contractului.

TVR a decis sa rezilieze contractul pentru emisiunea “Starea Natiei” incheiat cu Dragos Patraru, dupa ce realizatorul TV a facut publice inregistrari in care Doina Gradea, presedintele-director general al Televiziunii Romane, avea un limbaj injurios la adresa unor jurnalisti.

El argumenteaza ca afirmatiile sale despre situatia de la TVR au fost de interes public, exact cum prevedea contractul.

Jurnalistul a spus, pentru News.ro, ca “Starea natiei” va putea fi vazuta pe micile ecrane si online din 6 august.

“In mod normal, contractul trebuia sa se prelungeasca cu inca 6 luni pentru ca toate clauzele de audienta au fost indeplinite, dar stiam ca dispozitia doamnei Doina Gradea a fost la fel ca si in iarna – pentru ca ei au vrut sa ne dea afara in iarna, dar nu au putut, daunele platite de televiziunea publica ar fi fost foarte mari.

Doina Gradea este un fel de Ludovic, nu Orban, ci cel care spunea ca ‘Statul sunt eu’, si doamna Gradea este ‘Televiziunea’. Ea spune ca este vorba de atacurile mele la adresa SRTv. Din contra, noi am vrut sa atragem atentia ca exista grupuri de interese politice si economice care vor sa acapareze televiziunea si sa dicteze din punct de vedere editorial potrivit acestor interese”, a declarat Dragos Patraru pentru News.ro.

Realizatorul TV a subliniat ca toate clauzele impuse de contract au fost respectate, dezvaluirile sale fiind facute in interes public.

“Dupa doua pagini de obligatii de-ale mele, se spune acolo ca pot sa fac orice afirmatie dintre cele pe care nu am voie sa le fac mai sus, daca ea este in interes public. Or, tot ce am afirmat eu a fost in interes public, dovada ca s-a intrunit Consiliul de Administratie in sedinta extraordinara, s-a sesizat Parlamentul si m-a chemat la audieri, atat pe mine cat si pe doamna Gradea”, a mai explicat Patraru.

De asemenea, el a adaugat ca singura modalitate prin care se puteau apara mai bine era prin inregistrari. Totodata, Patraru a anuntat ca emisiunea “Starea natiei” se va putea vedea din 6 august atat la televiziune, cat si online, “iar cu un film despre coruptia din TVR s-ar putea sa aparem si pe marile ecrane”.