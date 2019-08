Sotii Obama au produs un documentar care tocmai a fost lansat pe Netflix (TRAILER)

Sotii Obama si-au facut debutul in productia de film cu documentarul “American Factory”, care a avut premiera pe Netflix si poate fi vazut inclusiv in Romania.

Barack si Michelle Obama si-au facut debutul in calitate de producatori, miercuri, cu un documentar a carui actiune este plasata in Ohio si pe care criticii de film l-au caracterizat drept “captivant” si “oportun”, scrie Reuters.

“American Factory”, povestea a ceea ce s-a intamplat cand o companie chineza au preluat o fabrica abandonata de General Motors, este prima productie rezultata din colaborarea multianuala dintre Netflix si Higher Ground, compania de productie fondata anul trecut de fostul presedinte al SUA si fosta prima doamna.

“O poveste buna iti ofera sansa de a intelege mai bine viata altcuiva. Te poate ajuta sa gasesti elemente comune. Acesta este motivul pentru care Michelle si cu mine am fost atrasi de acest subiect pentru primul film Higher Ground”, a scris Obama, miercuri, pe Twitter.

Documentarul, care poate fi vazut si in Romania, spune povestea a mii de muncitori care au fost disponibilizati de compania Moraine, din Ohio, in timpul recesiunii din 2008, unii dintre ei fiind reangajati sase ani mai tarziu de compania chineza Fuyao Glass America pentru a produce geamuri autor in aceeasi fabrica.

The Washington Post a numit “American Factory”, care a avut premiera pe Netflix miercuri, “un mijloc perfect pentru misiunea Higher Ground de a scoate in evidenta povesti ale grupurilor mai putin reprezentate”.

“Ne dorim ca oamenii sa fie capabili sa experimenteze si sa inteleaga vietile altora”, a declarat Obama realizatorilor Julia Reichert si Steven Bognar intr-un videoclip de promovare lansat de Netflix.

Michelle Obama a declarat regizorilor ca a fost impresionata in special de scenele de inceput cu muncitorii pe podeaua fabricii.

“Acesta a fost si mediul in care am crescut, asa era si tatal meu”, a spus ea.

“Unul dintre multele lucruri pe care le iubesc in acest film… este ca lasa oamenii sa isi spuna propria poveste. “American Factory” nu vine cu o perspectiva; nu este un editorial”.

The Los Angeles Times a numit documentarul “convingator” iar site-ul Vox.com l-a caracterizat “o privire fascinanta despre provocarile globalizarii”.

In parteneriat cu Netflix, Higher Ground va produce, administra si va obtine continut pentru distribuire pe platforma de streaming. Valoarea contractului nu se cunoaste.

Printre proiectele viitoare ale Higher Ground va fi si o adaptare a cartii “Frederick Douglass: Prophet of Freedom”, de David W. Blight, recompensata cu Pulitzer, despre liderul miscarii abolitioniste, o pelicula de epoca din lumea modei si un serial destinat prescolarilor pe tema alimentatiei sanatoase.

sursa: ziare.com