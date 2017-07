Solistul Depeche Mode a fost internat la Minsk. Concertul din Belarus a fost anulat

Fanii Depeche Mode, care asteapta ca trupa sa cante la Cluj-Napoca, duminica, au trecut prin emotii mari. Solistul Dave Gahan a fost internat luni, iar concertul pe care trupa trebuia sa-l sustina in Minsk, Belarus, a fost anulat. Existau temeri ca si show-urile din Romania, Ucraina si Polonia, ar putea fi amanate. Din fericire, nu e cazul, a anuntat trupa.

Inainte de concertul care ar fi trebuit sa aiba loc luni seara in capitala Belarusului, Depeche Mode si-a anuntat fanii ca evenimentul a fost anulat, prin intermediul unui mesaj publicat pe site-ul trupei.

“Va anuntam, cu regret, ca, din cauza imbolnavirii unui membru al trupei, Depeche Mode nu va putea sa sustina un concert in aceasta seara (17 iulie – n.red.) la Minsk Arena din Minsk, Belarus.

In prezent, analizam toate optiunile pentru a reprograma acest show in partea finala a turneului. Ne asteptam sa putem sa va oferim informatii suplimentare despre acest lucru in interval de o saptamana.

Ii rugam pe fanii care aveau bilete pentru concertul din aceasta seara sa astepte noi informatii despre reprogramarea show-ului si/sau rambursarea contravalorii biletelor. Prezentam scuze tuturor fanilor nostri din Minsk si le multumim pentru intelegere si rabdare”, se afirma in mesajul publicat pe site-ul trupei Depeche Mode.

Potrivit unor surse din Rusia, afectiunea de care sufera Dave Gahan pare sa fie de natura “gastrointestinala”.

Formatia britanica are programate alte trei concerte in perioada urmatoare – la Kiev, pe 19 iulie, Varsovia, pe 21 iulie, si Cluj-Napoca, pe 23 iulie.

Intr-un anunt publicat marti, in jurul pranzului, pe contul oficial de Facebook al formatiei, Depeche Mode a anuntat ca starea de sanatate a solistului Dave Gahan s-a ameliorat, iar formatia isi va continua turneul european asa cum era prevazut.

“Suntem bucurosi sa va anuntam ca starea lui Dave s-a ameliorat, iar noi ne vom continua drumul prin Ucraina astazi, pentru a sustine concertul de la Kiev maine seara. Trupa asteapta cu nerabdare sa sustina ultimele concerte din cadrul turneului ei european si se va intalni cu toti fanii ei din Kiev, maine, din Varsovia, vineri, si de la Cluj, duminica”, se afirma in acest anunt oficial.

Concertul din 23 iulie marcheaza prima vizita a trupei britanice la Cluj-Napoca, acesta fiind totodata ultimul show din segmentul european al turneului “Global Spirit”, de promovare a celui mai recent album al grupului.

Scena de pe Cluj Arena va avea aproximativ 50 de metri latime si 20 de metri adancime, fiind decorata cu ecrane uriase pe care vor rula proiectii pregatite de celebrul fotograf Anton Corbijn, un apropiat al trupei, recunoscut pentru efectele vizuale spectaculoase din turneele Depeche Mode.

“Nu doar scena reprezinta insa un punct important in desfasuratorul pregatirilor pentru duminica, ci si zona de backstage care ii va gazdui pe cei trei membri ai trupei si echipa lor. Martin Gore si Andy Fletcher vor fi, ca de obicei, colegi de camera, insa Dave Gahan va avea propria lui cabina.

Artistul ramane consecvent in preferinte, optand pentru un decor minimalist, in culori neutre, cu mult negru. Mai mult decat atat, Dave prefera ca inclusiv cestile de cafea, prosoapele, draperiile si chiar ciocolata sa fie negre. Singura pata de culoare va fi data de un buchet de flori proaspete.

De altfel, atat Dave cat si colegii lui prefera mici detalii care sa dea personalitate spatiilor in care isi vor petrece timpul. Tocmai de aceea si mobilierul va fi unul special, artistii optand pentru o serie de canapele modulare, care se pot transforma, la nevoie, in scaune sau sezlonguri”, au transmis organizatorii intr-un comunicat.

Organizatorii anunta si ca Dave Gahan a preferat ca in echipa lui personala de securitate sa fie si o femeie, urmand ca de pregatirea sa fizica sa se ocupe tot o femeie, maseur si instructor de fitness profesionist.

Accesul pentru concertul de duminica se va face incepand cu ora 17.00, pentru posesorii de pachete Early Entry, urmand ca de la ora 17.30 accesul sa fie permis tuturor spectatorilor. De la ora 19.30, in deschiderea show-ului Depeche Mode va canta Maya Jane Coles, DJ si producator din Marea Britanie, Depeche Mode urmand sa isi inceapa concertul in jurul orei 20.45.

Ca urmare a pregatirilor de pe Cluj Arena din perioada urmatoare, in zona vor fi aplicate si cateva restrictii de circulatie. In perioada 17 – 25 iulie, intre orele 23.30 – 04.30, pe Splaiul Independentei, de la intersectia cu Strada Uzinei Electrice pana la intersectia cu Strada George Cosbuc, circulatia va fi oprita. Pe 23 iulie, intre orele 10.00 – 24.00, pe Aleea Stadion, circulatia va fi, de asemenea, oprita.

Pe 23 iulie, in ziua concertului, intre orele 17.00 – 24.00, circulatia va fi oprita pe strada George Cosbuc, de la intersectie cu Strada Cardinal Iulia Hossu, pana la intersectia cu Splaiul Independentei, circulatia va fi oprita.

Accesul la concert se va face doar in baza unui bilet valid, indiferent de varsta.

Amintim ca Depeche Mode ar fi trebuit sa concerteze in Romania si in 2009, insa evenimentul a fost anulat, pentru ca solistul a fost internat din cauza unei gastroenterite.

Trupa a mai cantat in Romania si in 2013.