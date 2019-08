Simona Halep, vedetă  în Times Square din New York

Imaginea Simonei Halep domina in aceste zile centrul New York-ului, în timpul US Open. Victoria din turul 1, Simona Halep – Nicole Gibbs 6-3, 3-6, 6-2, a determinat-o pe jucătoarea română să petreacă dupa meci câteva momente în celebra Times Square și să-și facă o fotografie.

Simona Halep a postat fotografia pe contul său de Instagram sub titlul “Noapte bună, New York!”, unde a primit o mulțime de mesaje de încurajare. “Este minunat cum țara te susține”, “Cea mai bună jucătoare română dintotdeauna”, “Frumoase fotografii, acum câștigă US Open! Hai noroc!”. Postarea a fost apreciată în primele două ore de peste 40.000 de oameni.