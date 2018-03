Simona Halep s-a fotografiat alaturi de o actrita celebra la Indian Wells

Tenismena noastra s-a fotografiat alaturi de Elisabeth Shue si de fetita ei.

“Am fost onorata sa o intalnesc pe Elisabeth Shue si pe frumoasa ei fiica. Imi place ultimul ei film, Batalia sexelor”, a scris Simona Halep pe pagina ei de Twitter.

Filmul la care face referire Simona se numeste “Batalia sexelor” si e despre meciul de tenis din 1973, dintre Billie Jean King si Bobby Riggs.

Elisabeth Shue are 54 de ani si e cunoscuta pentru aparitii in filme precum Inapoi in Viitor sau Parasind Las Vegas, pentru care a fost nominalizata la Oscar in 1995.