Simona Halep a plecat in vacanta. Fotografii pe Instagram si un mesaj pentru Darren. Raspunsul australianului

Simona Halep (28 de ani) a încheiat oficial sezonul și a plecat imediat în vacanță, după participarea la Turneul Campioanelor.

Sportiva care a cucerit trofeul de la Wimbledon a postat o fotografie pe Instagram, însoțită de un mesaj special, prin care a mulțumit tuturor celor care i-au fost aproape și care au susținut-o în anul competițional care tocmai s-a terminat, dar în special lui Darren Cahill.

“A mai trecut un an. Multe mulțumiri întregii echipe, familiei, prietenilor și fanilor. Un an plin cu amintiri grozave și un vis devenit realitate, câștigarea Wimbledon-ului, dar și clasarea în primele patru jucătoare ale lumii, pentru al șaselea an consecutiv.

Iar acum să începem anul 2020 cu un mare zâmbet, fiindcă D (n.r. Darren Cahill) este din nou în echipa mea. Dar nu chiar acum, mai întâi vacanța! Mulțumiri speciale unei persoane speciale, Darren Cahill”, a fost mesajul Simonei pe Instagram.

Australianul i-a răspuns imediat sportivei care a încheiat sezonul pe locul 4 WTA.

“Se pare că deja ai început antrenamentul, nu? Felicitări pentru un nou an extraordinar, Simo. Bucură-te de vacanță și abia aștept să înceapă noul an. Multe îmbrățișări pentru Toni, Daniel, Theo și Marian și, bineînțeles, pentru tine! Felicitări!”, a fost mesajul antrenorului.