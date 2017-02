Scuze oficiale pentru gafa de la Oscar. PricewaterhouseCoopers investigheaza eroarea

PricewaterhouseCoopers, compania care a supravegheat procesul de vot de la Oscar in ultimii 83 de ani, a transmis scuze oficiale dupa gafa principala de la gala din acest an, cand “La La Land” a fost anuntat din greseala drept castigator la categoria cel mai bun film, in loc de “Moonlight”.

“Ne cerem scuze fata de Moonlight, La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway si spectatori pentru eroarea facuta in timpul anuntului pentru cel mai bun film”, au transmis reprezentantii PricewaterhouseCoopers, arata The Independent.

PwC a adaugat ca, dintr-o eroare, celor doi prezentatori li s-a oferit un plic gresit, insa nu se stie cine si cum a facut asta.

“In prezent, investigam modul in care acest lucru a fost posibil si regretam profund ca s-a intamplat. Apreciem modul in care persoanele anuntate, Academia, ABC si Jimmy Kimmel au gestionat situatia”, au adaugat reprezentantii PricewaterhouseCoopers.

Gala din 2017 a premiilor Oscar va ramane cu siguranta in istorie pentru gafa realizata in momentul anuntului despre pelicula care a castigat titlul de cel mai bun film al anului.

“La La Land” a fost anuntat din greseala drept castigator la categoria cel mai bun film, desi premiul se cuvenea “Moonlight”.

Dupa cateva ore de la terminarea galei, s-a descoperit inca o gafa, si anume ca in timpul videoclipului comemorativ, a fost prezentata fotografia unui producator care este inca in viata.