Scarlett Johansson, prima aparitie oficiala alaturi de noul iubit

Se zvoneste de ceva vreme ca frumoasa Scarlett Johansson are o relatie cu un barbat din industria de divertisment. Pana acum insa, cei doi nu au pasit niciodata impreuna pe covorul rosu.

La premiera mondiala “Avengers: Infinity War” din Los Angeles actrita a decis sa nu se mai ascunda si a confirmat legatura amoroasa pe care o are cu scenaristul Colin Jost, care lucreaza la una din cele mai vechi emisiuni americane: Saturday Night Live.

Fara sa dea prea multe detalii, Colin marturisise intr-un interviu ca actrita “e foarte cool. E greu sa ma plang, e minunata. Sunt fericit si ma simt foarte norocos”, confirmand cumva legatura, dar preferand sa nu o insoteasca pe iubita sa la evenimente mondene.

Pe covorul rosu al premierei “Avengers” insa, lucrurile s-au schimbat. Scarlett a stralucit la propriu si la figurat intr-o rochie metalica mulata. Mai mult decat atat, ea si-a lasat la vedere un nou tatuaj, care ii acopera spatele.

In trecut, Johansson a fost maritata cu jurnalistul Romain Dauriac, cu care are o fiica de doi ani. In 2016 ea a anuntat ca urmeaza sa divorteze de el, urmand ca in 2017 despartirea oficiala sa fie pronuntata.

