Scandal cat casa dupa Premiile Gopo, pentru ca pe scena Teatrului National s-au cantat manele

Gala premiilor Gopo de marti seara a avut parte de un moment mai putin obisnuit care i-a facut pe mai multi artisti sa paraseasca sala Teatrului National din Bucuresti.

La un moment dat pe scena si-a facut aparitia trupa manelistului Dan Bursuc, Kana Jambe, care a cantat “Romanian Rapsody”, un cover dupa celebra piesa “Bohemian Rapsody” a trupei Queen, urmat de o melodie din repertoriul propriu. Inainte a fost proiectat un sketch in care a fost parodiat filmul “Bohemian Rhapsody”, in care personajul principal poarta acelasi maiou alb si o banderola pe brat, similar imaginii lui Freddie Mercury, si intra intr-o trupa de manele ramasa fara solist.

Momentul nu a fost apreciat de toti cei prezenti, multi actori exprimandu-si nemultumirea. “Nu pot sa girez cu prezenta mea un asemenea moment”, a spus actrita Iulia Lumanare (care a obtinut premiul pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar pentru rolul din “Pororoca”) si a parasit sala, arata Libertatea.

Alti actori, care au participat sau nu la gala, si-au exprimat nemultumirea online. “Aseara premiile Gopo. Glamur, eleganta, parfum… asta daca organizatorii nu ar fi gresit flagrant aducand manele in scena”, a scris Monica Davidescu.

Sotul sau, Aurelian Temisan, a taxat momentul, insa, acesta nu a participat la eveniment.

“In seara asta am trait un moment rusinos. Eram in fata televizorului, dar tot rusine am simtit. Sa ai pe scena Teatrului National din Bucuresti derularea premiilor Gopo, un festival de elita, in sala mari scenaristi, regizori, producatori, oameni de televiziune, mari actori ai tarii si sa asculti un burtos in maiou alb (caruia ii mai lipsea doar gratarul), cantand manele… e TOTAL RUSINOS!!!

Aceasta asociere a primei scene a tarii, TNB, cu Gala Premiilor prestigiosului Festival de renume international, Gopo, si actul de subcultura creat, imi lasa un gust amar si ma oripileaza. Atat am avut de spus”, a scris Temisan pe Facebook.

Si artistul Mihai Margineanu a criticat in termeni duri ceea ce s-a intamplat pe scena TNB. “Aseara, la Gopo, organizatorii au adus pe scena o trupa de manele. Aseara, la Premiile Gopo, cel mai cu staif eveniment al culturii cinematografice romanesti, organizatorii au adus pe scena o trupa formata din niste rromi plinuti si cu ‘maiouri’ peste burti burdusite care au ‘facut un program’ de manele.

Aseara la Premiile Gopo am vazut varfuri ale culturii noastre aplaudand stingheri si din bun simt o trupa de manelisti.

I-am simtit stingheri si speriati, ca pe timpul comunismului cand trebuia sa aplauzi ca sa te vada securistul cum ca nu esti retrograd si destabilizator. Aseara, la Premiile Gopo, vazand atata subcultura injectata in cultura m-am convins ca Romania este in metastaza stadiul final si ca nu mai apucam nici tratamentul paleativ”, a scris el pe reteaua sociala.

Si fostul consilier prezidential Catalin Avramescu a comentat momentul. “Analfabetism agresiv si ‘cultura’ a lumii interlope. Ieri, pe scena Teatrului National (!), la gala premiilor Gopo, manele. Mai multi actori, oripilati, au parasit sala. Asta si urmareste banda Teleorman. Sa parasim sala, orasul, tara. Sa ramana ei, cu picioarele pe masa, in lalaielile lui Bursuc”, a notat el pe Facebook.

“Aparitia manelelor la Gopo e de prost gust. Atat. Iar prostul gust nu intra la ‘diversity’, ci la trivial si de proasta calitate. Daca ai trecut prin scoala si nu stii sa faci adunari te numesti prost, nu ‘altfel'”, a notat si scriitorul Liviu Lucaci, iar actrita Emilia Popescu a comentat “E grav si trist”, la postarea acestuia.

Contactati pentru a explica momentul, organizatorii au sustinut ca momentul a facut parte dintr-un context mai larg, in care filmele “Morometii 2” si “Soldatii. Poveste din Ferentari” au fost parodiate in scheciuri filmate si proiectate in cadrul galei.

Ada Solomon, producatoarea filmului “Soldatii. Poveste din Ferentari”, a spus ca, de fapt, respectivul moment a fost “un fel de a atrage atentia catre cultura de masa si cinema-ul romanesc care este privit ca adresandu-se unui public cinefil exclusivist”.

“Ce mi se pare cel mai amuzant in toata povestea este ca primele reactii, sau poate cele mai notabile, vin de la artisti care apar in niste spectacole asa-numite de teatru, itinerante, facute in scop declarat de public si sunt o versiune teatrala, daca vreti, comparativ egala cu manelele la nivel de populism si de atragere a unui public de masa, catre divertisment.

Mai mult decat atat, ma surprinde din partea unor oameni de cultura aceasta lipsa acuta de umor, avand in vedere ca vorbim de o parodie in legatura cu unul dintre filmele importante din palmaresul anului treecut, e vorba de ‘Soldatii. Poveste din Ferentari’, cu Freddie Miercury si maioul lui celebru, adica toate micile lucruri care erau inserate acolo, ele aveau sens si erau gandite intr-o anumita conjunctura.

Nu erau puse doar de dragul de a soca sau doar de a intina marea scena a Teatrului National. Plus ca oamenii aia sunt niste profesionisti. Sigur, esti liber sa iti placa sau sa nu iti placa, sa asculti in mod frecvent sau sa n-asculti niciodata, dar a comenta atat de vehement, mi se pare in primul rand ipocrit, si in al doilea rand, putin ridicol.. Ca relationarea era facuta cu ‘Bohemiam Rhapsody’, cu Freddie Miercury si maioul lui celebru. Adica toate micile lucruri care erau inserate acolo, ele aveau sens si erau gandite intr-o anumita conjunctura.

Nu erau puse doar de dragul de a soca sau doar de a intina marea scena a Teatrului National”, a transmis Ada Solomon, citata de Adevarul.